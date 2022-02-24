Коротченко: мы можем пойти на Западную Украину, и там будут стоять российские войска

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24 февраля 2022, 15:25 Александр Саргин

Фото: e-news.su

Президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

Путин обратился и к военнослужащим Украины: «Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов».

Российский лидер призвал украинских военных «немедленно» сложить оружие и «идти домой». Поясню, добавил Путин, все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут «беспрепятственно» покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям.

Стоит напомнить, что высокоточным оружием уничтожается только военная инфраструктура Украины, и не наносится ни ракетных, ни авиационных, ни артиллерийских ударов по украинским городам, селам и другим жилым объектам.

Как заявил «АН» главред журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко, ему вполне понятны цели первых часов операции: это генштаб ВСУ - для лишения возможности беспрерывного управления войсками, уничтожение сети военных аэродромов, систем ПВО и оперативно тактических ракет. «То есть все, что делается сейчас, является необходимым условием для последующей операции сухопутного компонента российской армии», - пояснил военспец.

«Очевидно, что цели и задачи проводимой операции максимально решительные, - поясняет Коротченко, - и я думаю, что на первом этапе проводимых действий как минимум будет установлен контроль над всей Юго-восточной Украиной и осуществлен выход к Приднестровью для соединения с российской миротворческой группировкой войск, которая находится там».

Пока тяжело говорить о том, будет ли принято решение о дальнейшем наступлении или мы остановимся на Днепре, хотя если Кремль поставит более масштабные задачи, то мы можем пойти и на Западную Украину и там тоже будут стоять российские войска, заявил военный эксперт в разговоре с «АН».

Долго ли будет продолжаться миротворческая операция на Украине? В экспертном сообществе существуют разные мнения. Кто-то говорит о сроке в 10-15 дней, кто-то даже имеет в виду один день…

«Что касается сроков проведение операции, - продолжает Игорь Коротченко, - то с точки зрения ее конечных целей она будет завершена максимум в течение двух недель, но, возможно, это произойдет гораздо раньше, скажем, в течение пяти-семи дней. То есть все будет определяться конкретной динамикой, а также различными вводными, которые всегда присутствуют в такой ситуации развития».

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