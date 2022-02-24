Анализ Гегемона в рамках психопатологической модели

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 февраля 2022, 11:55 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

США играет в мировую шизу (постмодернисты это уже давно доказали см. «шизоанализ» в энциклопедии постмодернизма), играет с миром (выражения «Вы проиграете...»). Более того, этот Пахан планеты Земля (Долларобарон со своими доллароманами) является ещё источником распространения маниакальной заразы и финансовых аддикций (Мировой Долларомании, Кредитомании, Игромании и различных Зависимостей, формирующих Хроническое Долговое Рабство и т.п.), которые усиливают неадекватность других международных субъектов, чтобы в дальнейшем навязать свой американский сценарий (пишу эти диагнозы с заглавной буквы, подчёркивая глобальность и обобщённость).



При этом сам этот Пахан планеты Земля тоже находится в долговой яме, но не переживает, так как сам печатает эти зелёные пустышки. Некоторые мои оппоненты считают, что США не косит под Шизу, а действительно шизофренировала (неадекватна, глуха, аутистична, то есть слушает только себя, идеологически-паранойяльна, раздваивается между стандартами и мирами и др. симпотомы), и поэтому выздоравливает на некоторое время, в частности, только после Шоковой Терапии Мира («синдром двух небоскрёбов» и террористические акты).



Тогда возникает вопрос: кто будет лечить этого Мирового Шизофренического Монстра и какими методами? Это проблема! И эта проблема усугубляется, если мы вдруг узнаем, что это всего лишь Симуляция Мировой Шизы, что это Игра США под Дурачка... И опять-таки, если это Мировая Игромания, то это Диагноз и можно поставить вопрос об излечении? Но можно опоздать и Безумие охватит мир, настолько, что будет развязана не война, а катастрофа, где не бывает побеждённых. Шиза Мира на стадии Освоения продуктивна (Подъём творчества, Открытие Новых Миров и иные инновации в науке, искусстве, технологиях), но эта стадия уже давно пройдена (её описали постмодернисты).



Сейчас заканчивается фаза адаптации Шизы Мира и начинается фаза Деградации, ведущая к экспансии, но не своими руками, а руками Европы и иных регионов мира. Последние события вокруг конфликта Россия-Украина лишь часть этого проекта экспансии. Обуздать этого Шизофренического и Маниакального Монстра трудно, так как иногда он может очаровывать Мир в стадии Ремиссии. И в это время в США все верят, а потом возникает приступ-сюрприз — неадекватная Агрессия (на какую-нибудь безобидную страну Ближнего Востока). Этот Монстр чувствует свою безнаказанность.



Поэтому возникает вопрос: «Что может выступить в качестве Тюрьмы Мира, куда можно было бы изолировать этого Шизофренического Мирового Монстра или, что могло бы выступить в качестве Психушки Мира, где можно было бы полечить Его».



А может быть это бесполезно! Как говорится, Горбатого могила исправит... но в могилу ведь ляжет весь Мир, так как эпоха воин закончилась, и мы живём в эпоху Мировой катастрофы...



Ожидание поддержки Россией пока бесполезна, так как мир уже страдает доллароманией.

Значит весь мир уже неадекватен, в силу долларомании... Долларо-наркобарон США подсадил весь мир на доллары... Даже Китай молчит. Он сожрал зёлёных больше всех... подсел... Теперь больному миру нужно покушать природные ресурсы России для разрешения своего кризиса (Украина лишь ложка для поедания России)... не понимают они, что кризис это ещё цветочки... по сравнению с катастрофой, которая является продуктом культуры катастрофы, созданной США... война с Россией лишь конец этой культуры катастрофы (Ад Того же Самого, то есть зелёного доллара), автором которой является США... конец... Либо долларовый наркобарон США изменится и перестанет подсаживать Мир на себя... а значит не будет поедать Россию (исторически её съесть хотели многие), чтобы не было конца Всего... либо Россия даст себя съесть... и российские власть имущие останутся при своих долларах, но без России.



Таким образом, в любом случае возникает проблема социально-мировой психиатрии: кто более адекватен Запад или Восток? Многие мои статьи были посвящены этой проблеме и я уже писал, что планета погружается в мировые аддикции (зависимости) — игроманию, кредитоманию и т.п., которые организованы США (эта страна научила мир жить в долг, подсадила на доллароманию и т.п.). Теперь, с помощью снятия политики мягкого смягчения США решило организовать ломку развивающимся странам (Украина, Россия и др.), которые подсадила на доллар, а во время этой ломки неадекватно навязать свою политику.



Ломки США в мире организуются сейчас с помощью санкций.



Оказывается Россия ещё имеет адекватное состояние и сохраняет свою Сущность и Способность к Самосохранению (во всяком случае, мы надеемся на это). Украина же приобрела эту неадекватность и настолько сильно подсела на зелёный, что родила в себе во время ломки мортидозные установки (агрессия, фашизм и т.д.). Эти социально-психологические припадки Украины являются продуктом постдолларовой абстиненции, вызванной нехваткой зелёного, которого разворовали чиновники и олигархи Украины.



Как всегда, Россия должна спасать мир от шизы и аддикций (финансовых, игромании и т.п.). США... до этого от маниакальности Германии спасала мир... Запад хочет разрешить свои проблемы и кризис поеданием наших природных ресурсов... не понимая что при взаимодействии с Россией... кризис переходит не просто в войну, а в катастрофу.



В настоящее время только Россия, которая не потеряв своей адекватности от финансовых мировых аддикций и «зелёной» глобализации, решилась войти в Диалог с этим Шизофреническим Монстром США и выступить в качестве Мирового Психиатра. В качестве кабинета Мировой психиатрии, благодаря стараниям самих США, оказалась Украина как площадка российско-американского конфликта. Смогут ли другие страны присоединиться к России и организовать Консилиум Мировой Психиатрии в отношении США? Или многие страны, подсев на «Ад Того же Самого» доллара, который «озеленяет» «пустышкой» (пустым долларом) всю живую многоцветную гамму Мира, уже недееспособны для этого? Не пора ли эту Зелёную, Пустышку Мира вытащить изо Рта многих стран Мира, чтобы это стало основанием для эффективного лечения США. Увы! Сложность в том, что это лечение требует аккуратной Игры, так как лишать чего-либо у Психопатологических Субъектов всегда опасно.



Вероятнее всего Россия станет триггером изменения мироустройства, ликвидации однополярности и уменьшения роли Гегемона в мире.

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