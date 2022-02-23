Перспективы экономического и политического имиджа России в связи с конфликтом Россия-Украина

Международные экономические субъекты в последнее время начинают глубже понимать роль экономики России в мировых экономических процессах.
Пришло время, когда как бред воспринимаются прошлые уничижительные оценки экономики России, составляющей всего два процента от мировой экономики. Действительно, экономика России ещё недоразвита, но её влияние на мировую экономику значительное! И это мы видим сейчас по экономическому состоянию Европы, по экономическим тревогам США, по санкциям, которые имеют лишь ограниченный характер. Россия - это не ближневосточная страна, которую можно выключить из мировой экономики, как это делали ранее США с различными странами.
В последнее время, благодаря ситуации, связанной с конфликтом России и Украины, формируется мощный экономический имидж России с экономикой влияющей на всю мировую экономику. С политическим имиджем России имеет место противоречивая международная оценка. Итоговый политический имидж России будет зависеть от окончательного результата. Именно на основании конечного результата история даёт истинную оценку международному политическому субъекту. С Россией на этот счёт может произойти разное. С одной стороны, Россия может стать общемировым триггером положительного развития мира, изменившим однополярные принципы мироустройства, задаваемые Гегемоном. В то же время, Россия рискует стать страной-изгоем. Есть и третий вариант. Он связан с перспективой исчезновения России как международного субъекта. Именно об этом всегда говорит президент России. Это проблема судьбы нашего Отечества.
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