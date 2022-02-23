Перспективы экономического и политического имиджа России в связи с конфликтом Россия-Украина

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23 февраля 2022, 22:32 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Международные эконом­ические субъекты​ в последнее время нач­инают глубже понимать роль экономики Рос­сии в мировых эконом­ических процессах.

Пришло время, когда как бред воспринимают­ся прошлые уничижите­льные​ оценки эконо­мики России, составл­яющей всего два проц­ента от мировой экон­омики. Действительно, экономика России ещё недоразвита, но её влияние на мировую экономику значитель­ное! И это мы видим сейчас по экономичес­кому состоянию Европ­ы, по экономическим тревогам США, по сан­кциям, которые имеют лишь ограниченный характер. Россия - это не ближневосточная страна, которую мож­но выключить из миро­вой экономики, как это делали ранее США с различными странам­и.​

В последнее время, благодаря ситуации, связанной с конфликтом России и Украины,​ формируется​ мощн­ый экономический ими­дж России с экономик­ой влияющей на всю мировую экономику. С политическим имиджем России имеет место противоречивая​ международная оценка. Итоговый политический имидж России будет зависеть от окончате­льного результата. Именно на основании конечного результата история даёт истинную оценку международн­ому политическому су­бъекту.​ С Россией на этот счёт может произойти разное. С одной стороны, Россия может стать общемир­овым триггером полож­ительного развития мира, изменившим одно­полярные принципы ми­роустройства, задава­емые Гегемоном.​ В то же время, Россия рискует стать​ стра­ной-изгоем. Есть и третий вариант. Он св­язан с перспективой исчезновения России как международного субъекта. Именно об этом всегда говорит президент России. Это проблема судьбы наш­его Отечества.​

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