США и карманы землян

Уже давно считается, что в эпоху постмодернизма извращаются все сущности, в том числе, и сущность политики. Это извращение происходит за счёт преобладания и первичности экономических отношений над политическими. Всё переигралось. Хотя, исторически, политика и власть были всегда первичными. Власть как влияние, как сила, как страх перед власть имущими - вот составляющие, которые раньше исторически были всегда первичными к деньгам, экономике, коррупции и т.п. Сначала власть, а потом деньги, как продукт власти! Эта классическая схема, исторически работала всегда. Увы! В эпоху постмодернизма деньги стали первичными. Финансовые отношения стали определять политику. И это стало возможным, благодаря США.
США, сделав выводы о бесперспективности напалеоно-гитлеровской первичности страха и власти, после труманских бомб, после Вьетнама, решили влиять и иметь власть через глобальные зелёные деньги, через глобальные знаки, через глобальные симулякры. И это им удалось! Именно поэтому США напрямую никогда не будут заниматься властью как продуктом воли и страха, а будут лишь влиять через свои глобальные зелёные знаки и симулякры. Классическим нефинансовым влиянием, связанным с волей, страхом и кровью, США заниматься уже не будут. И Вьетнам их этому научил, сравнительно недавно. А вот препарировать мир с помощью инструментов, в частности, различных стран Европы (НАТО), они планируют.
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Сейчас на Россию обрушились американские санкции. Это лишь продолжение извращения сути настоящей политики. То есть, имеет место расчёт влияния на карманы людей. Неужели, мир забыл об истинной политике, которая раньше была связана не с влиянием на карманы людей планеты, а на волю, дух, честь, совесть, страх и др.
Кстати, успешный, Китай до сих пор держится на основании своего духа и чести. Хотя и там есть извращения эпохи, но китайцы это рассматривают как серьёзную проблему национальной безопасности и не дадут свободы для финансовых извращений. Поэтому китайцы расстреливают за коррупцию на стадионах и создали свою нетлетворную Википедию. Английская Википедия прозападно засорена, хотя и имеет мощную полезность для мира.
С Россией на этот счёт проблемнее. И именно сейчас в условиях давления санкций будет мощная проверка России и россиян на наши карманы или на дух и честь?
США уверены, что мир стал таким, что им можно манипулировать, влияя на карманы жителей планеты. США уверены, что жители нашей планеты имеют только карманы, а честь и дух народов - это вторичное! Только время покажет насколько это так.
Есть наивно-злорадная точка зрения, что США будут влиять лишь на отдельные российские финансовые олигархо-чиновничьи структуры и постараются поменьше задеть карманы рядовых россиян. Это заблуждение! Тем более, в России уже и есть установка на то, чтобы тратить подушку безопасности на жертв санкций. Российская система власти устроена так, что эта тяжесть с санкциями традиционно ляжет на плечи народа.
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