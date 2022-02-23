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23 февраля 2022, 20:50 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Уже давно считается, что в эпоху​ постмодернизма​ извращаются все сущности, в том числе, и сущность политики. Это извращение происходит за счёт преобладания и первичности экономических отношений над политическими.​ Всё переигралось. Хотя, исторически, политика и власть были всегда первичными. Власть как влияние, как сила, как страх перед власть имущими - вот составляющие, которые раньше исторически были всегда первичными к деньгам, экономике, коррупции и т.п. Сначала власть, а потом деньги, как продукт власти!​ Эта классическая схема, исторически работала всегда. Увы! В эпоху постмодернизма​ деньги стали первичными. Финансовые отношения стали определять политику. И это стало возможным, благодаря США.​

США, сделав выводы о бесперспективности напалеоно-гитлеровской первичности​ страха и власти, после труманских бомб, после Вьетнама, решили влиять и иметь власть через глобальные зелёные деньги, через​ глобальные знаки, через глобальные симулякры. И это им удалось! Именно поэтому США напрямую никогда не будут заниматься властью как продуктом воли и страха, а будут лишь влиять через​ свои глобальные зелёные знаки и симулякры. Классическим​ нефинансовым влиянием, связанным с волей, страхом и кровью, США​ заниматься уже не будут. И Вьетнам их этому научил, сравнительно недавно.​ А вот препарировать мир с помощью инструментов, в частности, различных стран Европы (НАТО), они планируют.​

Сейчас на Россию обрушились американские санкции. Это​ лишь продолжение​ извращения сути настоящей политики. То​ есть, имеет место расчёт влияния на карманы людей. Неужели, мир забыл об истинной политике, которая раньше была связана не с влиянием на карманы людей планеты, а на волю, дух, честь, совесть, страх и др.​

Кстати, успешный, Китай до сих пор держится на основании своего духа и чести.​ Хотя и там есть извращения эпохи, но китайцы это рассматривают как серьёзную проблему национальной безопасности и не дадут свободы для финансовых извращений. Поэтому китайцы расстреливают за коррупцию на стадионах и создали свою нетлетворную Википедию. Английская Википедия прозападно засорена, хотя и имеет мощную полезность для мира.​

С Россией на этот счёт проблемнее.​ И именно сейчас​ в условиях давления санкций будет мощная проверка России и россиян на наши карманы или на дух и честь?​

США уверены, что мир стал таким, что им можно манипулировать, влияя на карманы жителей планеты. США уверены, что жители нашей планеты имеют только карманы, а честь и дух​ народов -​ это вторичное!​ Только время покажет насколько это так.​

Есть наивно-злорадная​ точка зрения, что США будут влиять лишь на отдельные российские финансовые​ олигархо-чиновничьи​ структуры и постараются поменьше задеть карманы рядовых россиян. Это заблуждение! Тем более, в​ России уже и есть установка на то, чтобы тратить подушку безопасности на жертв санкций.​ Российская система власти устроена так, что эта тяжесть с санкциями традиционно ляжет на плечи народа.​

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