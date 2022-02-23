Донбасский торг

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 февраля 2022, 16:38 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Совершенно очевидно, что вокруг признания Москвой двух ранее самопровозглашенных республик и фактической их защитой армией России, идет ожесточенный мировой закулисный торг. Его гамбиты, эндшпили и размены фигур мы в полном объеме не узнаем никогда. Но какие-то нюансы уже понятны.

Против нашего решения выступили практически все страны, которые принято называть цивилизованными. «За» или просто нейтрально отреагировало также немало. Все это есть в новостях. При этом США и их союзники по мировому господству, которые давно обещают порвать российскую экономику в клочья, ограничиваются грозной риторикой и «смешными» санкциями. Казалось бы почему?

Порвать экономику страны, которая поставляет углеводороды практически невозможно. Цены взлетят так, что мало не покажется никому. Но осложнить жизнь вполне реально. Надо просто ввести санкции на поставки микроэлектроники и, скажем, дистанционно закрыть возможности использования операционных систем. И какое-то время, пока даже те самые нефтяные и газовые компании не найдут замену, то также все встанет. И тоже взлетят цены. Глобальная экономика она такая.

И это одна из экономических причин, по которой никто не станет доводить ситуацию до нокаута. Другая заключается в том, что «большая игра» идет не между США и Россией. А между Китаем и Америкой. Поэтому, например, если вдруг американские (корейские, тайваньские или японские) компании откажутся что-то продавать России, то их место займет Поднебесная. Что, конечно, невыгодно для Вашингтона.

А мы по прежнему будем продавать нефть и газ, лес и уголь, металл не глубокой переработки. И проверять «партнеров» и западных, и восточных на «вшивость», сдвигая или раздвигая красные флажки. Поднимать ставки в чужой игре. И всем, конечно, плевать на Донбасс. Зато на возможность «нарубить» на этом политический и/или финансовый капитал совсем не плевать.

Почему Пекин поддерживает Москву в борьбе за некоторые территории Незалежной? Причем тут вертолетные моторы? И что сделает товарищ Си, когда получит свое, читайте только на сайте «АН».

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