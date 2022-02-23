«День шести двоек» не состоялся

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 февраля 2022, 10:04 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: pixabay.com

Похоже, что «бум» на пророчества, который происходит уже почти целый февраль, обернулся ничем.

Пророчество о таинственном армагеддоном «Дне шести двоек», якобы упомянутое провидицей Вангой, так и не принесло человечеству никаких катаклизмов. Разве что только обострились отношения между РФ и блоком НАТО ввиду Украинского вопроса. Но никакого «преображения Земли» или же чудовищных катастроф так и не случилось. Получается, что «День шести двоек», якобы предсказанный болгарской прорицательницей, был всего лишь кликбейтом и банальной рекламой для привлечения внимания пользователей. Наша планета так и осталась в прежнем состоянии.



Из этого следует вывод, что доверять якобы пророчествам Ванги на 21-й век следует с большой осторожностью. В большинстве случаев это могут быть вовсе не предсказания умершей провидицы, а всего лишь выдуманные истории. Напомним, что в интернете существует немало так называемых пророчеств Ванги аж до 10-го тысячелетия. Там рассказывается и про дружбу с инопланетянами, и про пробуждение богов хаоса, и про контакты с Создателем, и про покорение известной Вселенной и про разные иные вещи, которые могут показаться фантастикой. Впрочем, так оно и есть. Поэтому не стоит полагаться на все прорицания Ванги, которые появляются в сети и навязчивым путём рекламируются общественности.

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