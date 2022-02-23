Убийца-антиваксер заявил, что его признали невменяемым

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23 февраля 2022, 09:58 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: sibdepo.ru

7 декабря 2021 года в МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице в городе Москва случилась трагедия. Жители района до сих пор не могут оправиться от произошедшего. Бывший агент спецслужб, 45-летний Сергей Глазов, будучи противником вакцинации устроил стрельбу прямо внутри учреждения. На требования охранников надеть маску, он заявил, что не верит в пандемию и считает коронавирус вымыслом. Когда его отказались пускать, Глазов выхватил пистолет и открыл огонь. В результате были убиты два человека, четыре получили серьёзные ранения. Это был почти единственный случай вооружённой агрессии антивакцинников.



К счастью, преступника задержали и отправили под стражу. Срок его ареста недавно продлили. Ранее Глазов утверждал, что он абсолютно здоров. Однако совсем недавно он заявил, что врачи признали его невменяемым. Только вот в Следственном Комитете подтверждений на эту тему так и не получили. Член ОНК Ева Меркачева сообщила, что о поставленном ему диагнозе он сказал лично. Никаких доказательств этому пока не выявлено. Якобы диагноз был поставлен в центре имени Сербского. В СКР же заявили, что психиатрическая экспертиза Глазова ещё не завершена. Результаты её получены не были, так что дело рискует затянуться ещё на неопределённое время.

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