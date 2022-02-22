На фоне разговоров об Украине из СМИ исчезают новости о коронавирусе

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22 февраля 2022, 20:41 Александр Крохмаль, Журналист

Отмечается, что в средствах массовой информации практически перестали упоминаться сведения о коронавирусе или о свирепствующем штамме «омикрон», пришедшем из Африки. Всему виной – заметно обострившаяся ситуация в пределах Украины и в частности в регионе Донбасса.

Из-за серьёзной обстановки, граничащей с военным конфликтом, коронавирусная тематика попросту испарилась. Впрочем, и в соцсетях, а также в сетках комментариев Youtube – история точно такая же. Большая часть россиян и граждан других стран сейчас обсуждают украинский конфликт. Казалось бы, никакого коронавируса не существует, и время снова откатилось в 2014-й. Однако не стоит забывать, что «ковид» никуда не делся, и всё ещё распространяется по планете.



В целом, общую ситуацию с коронавирусом нельзя назвать неблагоприятной. В России в последние стало выявляться всё меньше заражённых. В Европе и в остальных странах «омикрон» пошёл на спад. Напомним, что африканская версия «ковида» так и не привела к увеличению смертности и к значительному росту госпитализаций. Заболевание в основном проходило как обычный грипп или инфекция ОРВИ. Но всё же не стоит считать, что коронавирус – это пройденный этап. Напротив, всё ещё далеко до победы. В 2020 году мир тоже обсуждал волнения в США на фоне убийства Джорджа Флойда, а уже осенью – столкнулся с новой волной пандемии, а позднее и со смертоносным вариантом «дельта».

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