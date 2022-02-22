Коротченко: если ВСУ откроют огонь по частям российских Вооруженных сил, судьба украинских войск будет печальной

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22 февраля 2022, 18:00 Александр Саргин

Фото: big-rostov.ru

На сайте МИД России сегодня было опубликовано заявление о признании независимости ДНР и ЛНР. Среди прочего там идет речь о том, что признание было единственно возможным решением для мирной жизни.

«В практическом плане признание ДНР и ЛНР действительно означает то, что эта территория больше не будет обстреливаться, а люди, проживающие там, не будут уничтожаться группировкой войск Украины, - сказал «АН» главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. - Это будет общее с Россией пространство безопасности, и, очевидно, потребуется присутствие на территории Донбасса Вооруженных сил РФ. То есть решение, которое накануне принял наш Верховный главнокомандующий, будет синхронизировано и с определенными военными решениями».

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сегодня сообщил, что договоры с ДНР и ЛНР «допускают размещение» российских военных баз, но Россия «пока не планирует» делать это. На этом фоне замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Вооруженные силы Украины «продолжают стягивать» к границам ДНР военную технику и людей в лице наемников и запрещенного в РФ «Правого сектора»*.

«Следующий этап - совместными политико-дипломатическими усилиями заставить украинскую группировку покинуть район ее дислокации, - продолжает Игорь Коротченко. - Ведь если ВСУ откроют огонь по частям российских вооруженных сил, судьба украинских войск будет печальной, группировка будет либо взята в «котел», либо просто уничтожена».

Военспец подчеркнул, что последнее – это, конечно, «самый крайний вариант», и никто не хочет, чтобы произошло нечто подобное...

Напомним, что в ходе своего вчерашнего телеобращения президент России, обращаясь к представителям нынешней украинской власти, заявил, что «мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация». Среди большинства политологов сложилось мнение, что тайна этой фразы велика есть…

«Думаю, Путин имел в виду, - предположил Коротченко, - что если Украина продолжит прежний антироссийский, русофобский курс, предоставляя свою территорию под размещение инфраструктуры НАТО, то Россия оставляет за собой право переустройства украинского государства со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Военспец напоминает, что Украина сегодня открыто бросает России «не просто вызов», она засылает диверсионно-террористические группы для проведения «терактов» на территории нашей страны. По сути, Украина сегодня поджигает фитиль Третьей мировой войны, в которой не заинтересован абсолютно никто, потому что победителей в такой войне просто не будет, считает Игорь Коротченко.

*«Правый сектор» - организация, запрещенная в России.

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