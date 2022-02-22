Как страны Запада признали отдалившееся от Сербии Косово

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22 февраля 2022, 16:53 Александр Крохмаль, Журналист

Косово до сих пор является спорным государством, которое признаётся 98-ю странами из 193. Оно именуется, как частично признанное. Одностороннее провозглашение независимости Косовской республики (или проще сказать «конгломерата») случилось ещё давно, 17 февраля 2008 года. Реакция мирового сообщества была крайне неоднозначной. Примерно половина стран мира (49%) выразила недовольство случившимся. Особенно сильно возмущались страны с преобладанием православной веры, такие как Россия, Беларусь или Армения.

Позицию Сербии знает уже каждый, кто мало-мальски разбирается в политике. Ведь если вспомнить историю конца 90-х, то нельзя не отметить кровавые расправы, устраиваемые боевиками Косова над православными христианами. А во время восстания 2004 года дело и вовсе дошло до сожжения монастырей. В Косово всегда преобладал зашкаливающий исламский радикализм. И вместе с ним там воцарились невероятно жестокие и циничные мафиозные кланы.



Всю историю своего существования принесла лишь только боль и бесчестье всей Восточной Европе. Из этой «республики» постоянно доносятся сведения о преобладании там масштабных коррупционных схем. В народе говорят, что местные власти активно торгуют человеческими материалами и оружием. Один из первых инициаторов провозглашения независимости Косово Хашим Тачи во время падения Югославии имел репутацию самого жестокого из всех боевиков-сепаратистов. Вплоть до своей отставки в ноябре 2020 года он считался худшим преступником в Европе. Его обвиняли в изнасилованиях, торговле наркотиками, пытках и убийствах своих оппонентов, а также в геноциде сербского населения в конце 90-х. И это только один из примеров. У многих аналитиков вызывает недоумение тот факт, что Косово не только поддерживается НАТО и США, но и считается их союзником. Ведь люди, построившие данное государство, по сути, сделали его «из крови и костей».



Косово является проблемой не только для Сербии, но и для многих других государств Балканского региона. Сербы в этой стране до сих пор подвергаются дискриминации. Ещё в прошлом году вспыхнул масштабный скандал между властями Приштины и сербским населением, едва не дошедший до вооружённых столкновений. Всему виной была радикальная политика по отношению к сербским машинным номерам. Практически постоянно из Косово выливается разного рода агрессия, в том числе и религиозная. Остаётся лишь только надеяться, что когда-нибудь в Европе и США окончательно осознают исходящую из Косово опасность и поставят под сомнение вопрос о независимости бывшего сербского региона.

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