Российская экономика обижает вкладчиков, но поддерживает заёмщиков?

Для адаптации финансового сектора к возросшей волатильности рубля Банк России предлагает участникам финансового рынка воспользоваться мерами поддержки. Так, финансовые организации могут рассчитывать обязательные нормативы с использованием курсов иностранных валют на 18 февраля 2022 года.
Также у банков есть возможность отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля. Банк России будет следить за развитием ситуации на финансовых рынках и готов реализовывать дополнительные меры.
Вот мои размышления на этот счёт в связи с изменением курса доллара, вызванного событиями вокруг ЛДНР.
Вместо того чтобы уменьшить курс доллара за счёт увеличения его продажи на бирже, ЦБ избирательно будет помогать некоторым, а не массе пострадавших ответственных вкладчиков, вклады которых обесцениваются.
Но зато в выигрыше останутся представители долгового кредитного рабства, ушедшие в квадратные метры. Государство этих заёмщиков поддерживает, при этом грабя и пользуясь деньгами ответственных вкладчиков. А вкладчики, по статистике, не понимают своего положения и тупо периодически отдают себя в жертву.
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