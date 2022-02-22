Администрация Байдена продолжает упорствовать в нагнетании обстановки в мире

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 февраля 2022, 13:01 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

В этом году президенту США Джозефу Байдену исполняется 80 лет. Это уже довольно почтенный возраст. Многие оппоненты действующего американского лидера считают, что он уже негоден для управления государством.

За весь короткий период его руководства США пережили нелёгкие времена. Вначале проблемы с темнокожими радикалами, потом – бегство американцев из Кабула. Теперь же в 22-м году возникла угроза полномасштабного военного конфликта в Восточной Европе. Примечательно то, что о нём в администрации Байдена говорили ещё в конце прошлого года. Эксперты считают, что Байден ничего не делает, кроме как нагнетает обстановку. По мнению аналитиков, он всё время «лезет на рожон» с опасными обвинениями, а демократы ему только потворствуют.



Основной темой современных американских СМИ является проблематика возможного вторжения России в Украину. По заявлениям заокеанских партнёров, РФ скопила у границ с Украиной не менее 150 000 солдат. И после признания Владимиром Путиным ЛНР и ДНР, разговоры о грядущей атаке только усилились. Правда, российская сторона уже не раз заявляла, что не планирует никаких военных действий. Более того, отмечалось, что в РФ не хотят даже слышать о слове «война». В российских соцсетях не раз прослеживались недоумённые комментарии пользователей по поводу возможного конфликта. «С кем воевать?» - писали возмущённые люди, - «У нас там родные. Это братский народ». Но в американской прессе и в администрации Джо Байдена напор с обвинениями только усиливается, что может привести, как минимум, к разрыву отношений между РФ и США. Отдельные эксперты даже обвинили Байдена в желании эскалации полномасштабного конфликта.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции