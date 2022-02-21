Багдасаров: думаю, всем понятно, как будут карать тех, кто сжигал людей в Одессе

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21 февраля 2022, 23:45 Александр Саргин

Фото: соцсети

Как известно, президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением в связи с обострившейся обстановкой на Донбассе.

«Тема моего выступления – события на Украине и то, почему это так важно для нас, для России. Конечно, моё обращение адресовано и нашим соотечественникам на Украине», - подчеркнул президент РФ.

По завершении обращения президент России подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также подписал договор о дружбе и помощи с главами этих республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

«Да, это очень хороший и долгожданный шаг, - сказал «АН» директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен Багдасаров, - который, наверное, надо было сделать и раньше, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Я бы не сравнивал это с возвращением Крыма, но признание республик Донбасса, конечно, очень правильное решение».

Эксперт считает, что теперь надо думать и заниматься тем, чтобы «полностью поменять власть» в Киеве и как минимум - на юго-востоке Украины. Ведь все предприятия военно-промышленного комплекса расположен именно в этом регионе, так что еще и поэтому там должен быть дружественной нам режим, сказал военспец.

Во время своего выступления президент России отметил, что преступники, которые заживо сжигали людей в Одессе, не наказаны и «их никто не ищет», однако Россия «знает их поименно» и сделает все для того, чтобы их покарать.

Напомним, что Россия знает поименно не только этих преступников, проливавших кровь мирных граждан, но многих других, которые после выступления российского лидера вряд ли будут спокойно спать.

«Что касается слов Путина о том, что Россия сделает все, чтобы покарать преступников, - продолжает Семен Багдасаров, - то я думаю, всем понятно, как это делается. Давно пора покарать их. Будут ли они не спать ночь после сегодняшнего выступления Путина? Дай бог, чтобы они вообще не спали или, наоборот, уснули навсегда».

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