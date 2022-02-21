Уговор дороже денег: народные республики – единственные добросовестные стороны Минских соглашений

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21 февраля 2022, 23:18

Право или обязанность России на операцию по принуждению к миру?



После государственного переворота, (а это факт, признанный российским судом в 2016 году и не оспоренный Киевом) население юго-востока Украины отказывалось подчиняться путчистам. Для Крыма и Севастополя это сопротивление завершилось присоединением регионов к России. Организаторам Евромайдана после успеха в Киеве с помощью националистов удалось достаточно жестоко подавить сопротивление в Одессе, Харькове и других регионах страны. Жители Луганской и Донецкой областей успели провести референдум о независимости, а вслед за этим было объявлено о создании народных республик, руководство которых обратилось к России о включении их в состав Российской Федерации.

К урегулированию конфликта на Украине подключилась Россия. Во-первых, она не заинтересована в разрастании вооруженного конфликта вблизи своих границ. Во-вторых, руководство страны должно было реагировать на обращение к ней жителей республик, среди которых были и граждане России, объявивших о своем нежелании жить в стране после совершения в ней государственного переворот. И, наконец, существует Будапештский меморандум 1994 года (Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия).

Появился этот Меморандум в связи с амбициями украинских политиков встать в ряды ядерных держав после прекращения существования Союза советских государств на территории бывшей Российской Империи. В 1992 году, Белоруссией, Казахстаном и Украиной был подписан Лиссабонский протокол о присоединении к договору СНВ-1 о сокращении стратегических наступательных вооружений. После развала СССР его ядерный арсенал оказался разделенным между этими государствами и протокол оговаривал что Белоруссия, Казахстан, Россия и Украина являются правопреемниками СССР по условиям Договора СНВ-1. Также протокол возлагал обязательства Белоруссии, Казахстана и Украины в кратчайшие сроки избавиться от ядерных вооружений и присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия на правах государств, не обладающих ядерным оружием. Белоруссия и Казахстан ратифицировали этот договор и передали свое оружие России. А вот Украина решила «навариться» финансово и политически: стала требовать денег и гарантий своей безопасности, ратифицировала договор с односторонними изменениями, указав при этом, что остается ядерной державой. Россия и США такую ратификацию не приняли, а американцы, узнав, что на Украине предпринимаются попытки взломать коды доступа для применения оставшихся у них боезарядов, предприняли энергичные меры для ядерного разоружения Незалежной. Они заплатили Украине денег, а затем организовали подписание Будапештского меморандума. Его подписали Россия, Великобритания и США, а впоследствии к нему присоединились другие ядерные державы – КНР и Франция.

В результате Украина выполнила обязательства по Лиссабонскому соглашению. Меморандум, хотя и не был ратифицирован ни одной из сторон, не содержал никаких принципиальных положений, поскольку подтверждал уже существующие между сторонами обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия, Заключительному акту СБСЕ и Уставу ООН.

И тем не менее в Будапештском меморандуме содержалось обязательство сторон «воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом ООН».

Это положение, по сути, обязывало воздерживаться от агрессии со стороны стран-участниц Будапештского меморандума. Однако на деле государственный переворот в стране стал результатом активного иностранного вмешательства: финансирование, подготовка незаконных вооруженных формирований, снабжение их вооружением и боеприпасами осуществлялось странами Запада, в том числе Великобританией и США.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 3314 (XXIX) «Определение агрессии» (14 декабря 1974 года определяет, что «независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии» в том числе: «g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них».

Статья 2 определяет: «Применение вооруженной силы государством первым в нарушение Устава является prima facie свидетельством акта агрессии, хотя Совет Безопасности может в соответствии с Уставом сделать вывод, что определение о том, что акт агрессии был совершен, не будет оправданным в свете других соответствующих обстоятельств, включая тот факт, что соответствующие акты или их последствия не носят достаточно серьезного характера».

В случае с украинскими событиями применение вооруженной силы имело самый драматические последствия – привело к государственному перевороту.

Россия в связи с расширением агрессии против Украины вынуждена была перейти к самообороне – к поддержке и защите своих граждан на территории Украины, к защите инфраструктуры армии и флота, находящихся на территории Украины в соответствии с международными договорами.

К тому же официально избранный президент Украины Виктор Янукович 1 марта 2014 года обратился к руководству России с заявлением:

«Как официально избранный президент Украины, заявляю.

События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму — под угрозой. Под влиянием западных стран осуществляется открытый террор и насилие, людей преследуют по политическим и языковым признакам.

В связи с этим обращаюсь к президенту России В. В. Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины».

Президент Украины ссылался на Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией (31 мая 1997 года), который предусматривал в случае возникновения ситуации, которая по мнению одной из сторон создаёт угрозу миру, нарушает мир, или затрагивает интересы её национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности, такая страна может обратиться к другой с предложением безотлагательно провести соответствующие консультации и, при необходимости, применить согласованные или совместные мероприятия по преодолению этой ситуации. Янукович указывал на Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 года, в соответствии с которым на территории Украины дислоцированы отдельные вооружённые формирования Вооружённых Сил Российской Федерации. Он предлагал использовать их для временного исполнения отдельных миротворческих функций, в том числе полицейской; для помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Минские соглашения: ловушка для лжецов.

После государственного переворота принятие актов и решений законодательной, исполнительной и судебной властей в Киеве и большинстве регионов страны сопровождалось террором и запугиванием. И только руководство Республики Крым, Севастополя, Луганской и Донецкой областей сумели сохранить народовластие и не поддались нажиму сторонников Евромайдана. Легитимной на Украине оставалась власть только в этих регионах. Это было подтверждено, в том числе на проведенных там референдумах. Население массово пришло к местам голосования, уже этим подтвердив полномочия организаторов мероприятий. По результатам голосования руководству субъектов Украины было представлено действовать в соответствии с волеизъявлением граждан.

Россия с самого начала отказывалась признавать путчистов легитимной властью Украины, считала незаконным прошедшее вскоре избрание Петра Порошенко президентом Украины при здравствующем законным Президенте страны Викторе Януковиче. Даже после инаугурации Порошенко по отношению к нему в официальных заявлениях Кремля не использовалось словосочетание «президент Украины».

Накануне выборов Президента Украины в рамках Международного экономического форума в Москве (23 мая 2014 года) Владимир Путин озвучил позицию Кремля: «Мы действительно считаем сегодняшние власти (в Киеве) нелегитимными, т.к. у них нет общенационального мандата на управление страной». Такой мандат может быть получен только при участии русских, составляющих национальное меньшинство и компактно проживающих на юго-востоке, где они «являются коренными жителями». Для того чтобы получить их поддержку, а также устранить юридическую коллизию, возникшую в результате незаконного отстранения от власти Януковича, необходимо «изменить конституцию», преобразовав Украину в «федерацию» в составе как минимум двух субъектов – западных и восточных регионов».

30 мая 2014 года, уже после подведения выборов Президента Украины, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту военных преступлений на Донбассе в отношении должностных лиц и военнослужащих Украины. Это дело было открыто в рамках российской юрисдикции. Подобное возможно лишь в случае признания нелегитимности правительства той страны, на территории которой начинаются следственные действия.

6 июня 2014 года, во время встречи в Нормандии (Франция) руководителей России, Германии и Франции Петр Порошенко представил Олланду и Меркель предложения по урегулированию конфликта на Донбассе, а также «децентрализации», а по сути федерализации украинского государства. Олланд и Меркель заявили о готовности выступить гарантами исполнения этого плана и пригласили Путина присоединиться к процессу урегулирования конфликта. Российский президент дал согласие.

Возник «Нормандский формат». Со стороны России, которой пришлось взаимодействовать с Порошенко, начался процесс фактического признания постмайдановской Украины, а по отношению к Петру Порошенко с 12 июня 2014 года, стало использоваться словосочетание «президент Украины». Но одновременно с этим 23 июня 2014 года в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках «Нормандского формата», Киев признал существование ДНР и ЛНР, с которыми нужно было договариваться. В этот день в Донецке было оформлено соглашение между полномочными представителями Порошенко и лидерами народных республик о прекращении огня.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивает, что Российская Федерация признала итоги выборов президента на Украине в 2014 году по просьбе Франции и Германии.

- Когда стали выдвигаться кандидаты для участия в президентских выборах, президент Украины Порошенко заявлял на каждом углу, что он «президент мира» и урегулирует конфликт за две-три недели, – отметил Лавров.

5 сентября 2014 года был подписан Минский протокол («Протокол по итогам консультаций Трёхсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины Петра Порошенко и инициатив Президента России Владимира Путина»). Он предусматривал прекращение огня, улучшение гуманитарной ситуации на территории Донецкой и Луганской областей, в том числе введением временного порядка самоуправления на территории областей, а также вывод наемников с территории Украины.

19 сентября 2014 года в Минске членами Трёхсторонней контактной группы — представителями России (М.Ю. Зурабов), Украины (Л.Д. Кучма), ОБСЕ (Хайди Тальявини), и представителями Донецкой и Луганской Народных Республик А.В. Захарченко и И.В. Плотницким, был подписан Меморандум, предусматривающий во исполнение п. 1 Протокола, закрепить договорённости о двухстороннем прекращении применения оружия: отвод тяжёлого вооружения (калибром свыше 100 мм) на 15 км от линии соприкосновения сторон.

Новые переговоры о нормализации положения на Востоке Украины завершилось подписанием 12 февраля 2015 года «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений». Он был подписан членами Трёхсторонней контактной группы: представителями России (М.Ю. Зурабов), ОБСЕ (Хайди Тальявини) и Украины (Л.Д. Кучма, А.В. Захарченко и И.В. Плотницкий). В этот же день была подписана «Декларация Президента Российской Федерации, Президента Украины, Президента Французской Республики и Канцлера Федеративной Республики Германия в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого 12 февраля 2015 года».

В отличие от первой редакции Минского протокола «Комплекс мер…» и Декларация в ее поддержку предусматривал наличие двух сторон конфликта на Украине: власть радикалов, обосновавшихся в Киеве, и «отдельные районы Донецкой и Луганской областей».

Гарантами нормализации положения на Украине выступили Германия, Россия, Франция. «Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Украины Петр Порошенко, Президент Французской Республики Франсуа Олланд и Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель подтверждают полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. Они твердо убеждены в безальтернативности исключительно мирного урегулирования. Они всецело готовы предпринять любые возможные меры как по отдельности, так и совместно в этих целях».

В качестве посредника между конфликтующими сторонами выступила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. ОБСЕ, а это крупнейшая в мире региональная организация, которая объединяет 57 стран, расположенных в Европе, Северной Америке и Центральной Азии, которая работает над предотвращением конфликтов, регулированием кризисов и постконфликтным восстановлением. Она служит форумом для политического диалога по широкому кругу вопросов безопасности и платформой для совместной деятельности. Россия, Германия и Франция в качестве участников ОБСЕ делегировали свои полномочия еще и в этом качестве.

Итак, инициатива проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которое приобрело форму Минских соглашений, исходило от Петра Порошенко, было поддержано руководством Германии и Франции. ОБСЕ выступило в качестве посредника.

Однако умиротворения так и не получилось. Президент России был обманут.

Кто схитрил? Порошенко, Олланд, Меркель? Обмануты были народы России, ЛНР и ДНР, Германии и Франции, общественность всей Европы, стран, входящих в ОБСЕ.

Сколько будет продолжаться этот обман?

ДНР и ЛНР – добросовестная сторона Минских соглашений.

Итак, в Минских соглашениях, направленных на нормализацию положения и прекращении вооруженного конфликта на Украине приняли участие в той или иной форме 57 стран – все, входящие в ОБСЕ. Как ими выполняются эти соглашения.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений (12 февраля 2015 года).

1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение, начиная с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года.

Огонь не прекращен.

В обстрелах ДНР и ЛНР принимают участие военнослужащие государств, входящих в ОБСЕ.

2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка У")…

Этому процессу будет содействовать ОБСЕ при поддержке Трехсторонней Контактной группы.

Отвод не осуществлен, представители ОБСЕ не выполнили свои обязанности.

3. Обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ с первого дня отвода с применением всех необходимых технических средств, включая спутники, БПЛА, радиолокационные системы и пр.

Представители ОБСЕ не выполнили свои обязанности.

7. Обеспечить безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи нуждающимся на основе международного механизма.

Гуманитарная помощь в ДНР и ЛНР со стороны ОБСЕ не поступала.

10. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.

Иностранные вооруженные формирования, военная техника и наемники должны быть выведены с территории всей Украины. Однако происходит обратный процесс – страны, входящие в ОБСЕ, усиленно завозят на территорию Украины военную технику, вооружение и боеприпасы, ввозят военнослужащих, инструкторов и наемников.

Германия и Франция, провозгласив себя гарантом выполнения Минских соглашений, вероломно игнорируют взятые на себя обязательства, к тому же мешают России выполнять обязательства гаранта урегулирования конфликта.

Правомерность провозглашение ДНР и ЛНР республиками.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений (пункт 11) предусматривал:

«Проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании, до конца 2015 года.

Таким образом, провозглашение отдельных районов Донецкой и Луганской областей самостоятельными республиками в составе Украины находится в полном соответствии с Минскими соглашениями. Какой путь они выберут – решать народам этих республик.

Они имеют право выйти из состава Украины. Решение о независимости ДНР и ЛНР было принято на референдумах в 2014 году.

Они могут остаться в составе Украины, стать авангардом борьбы за очищение страны от неонацизма и национализма, возвращения всей Украины в семью славянских народов.

Минские соглашения – основа урегулирования конфликта на Украине. И это признано мировым сообществом. Осталось одно – выполнять эти договоренности. Помня при этом, что вмешательство в дела суверенной страны недопустимо. Позволительна поддержка добросовестной стороны Минских соглашений. А это Донецкая и Луганские Народные Республики.

Сергей Порохов,

председатель Ленинградского областного отделения Союза писателей России,

член-корреспондент Петровской академии наук и искусств,

полковник запаса.

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