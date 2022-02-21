Не надо приставать к киноактерам с требованием лидерской гражданской и политической позиции в отношении происходящего

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21 февраля 2022, 09:12 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Сейчас в социальных сетях звучат мнения, дескать, почему не имеет своего мнения творческая интеллигенция насчёт того, что творится в стране. В первую очередь обыватели пристают к нашим великим киноактерам.



Ну зачем уж так! У актёров задачи маленькие: выражать и вживаться в чужие тексты и говорить не своё, согласно режиссёру и сценаристу. Зритель-обыватель часто наивно отождествляет персонажей с личностью самих киноактёров, а потом требует от них чего-то невозможного! Например, лидерской гражданской позиции. Взгляните на киноактёров объективно и не приставайте к ним! Точно также вы можете приставать к пирожнику-кондитеру, которого знает и узнаёт в лицо весь город, любящий наслаждаться его прекрасными тортами и пирожными. Наслаждайтесь киноискусством, но не приставайте к киноактёру в плане лидерской гражданской позиции и оппозиционной роли в политике.



Есть киноактеры, которые прекрасно играют умных сильных персонажей, но сами по жизни, не имеют таких достоинств. И, наоборот, есть киноактеры, которые в кино играют безумных, слабых духом и плохих людей, но в жизни они - пример для подражания. Кстати, в СССР такие киноактеры, порой, были изгоями и плохо жили. Со зрительским и чиновничьим обывателем, ещё предстоит работа на этот счёт и в настоящее время.



Оставьте творческую интеллигенцию в покое! У неё есть свой выбор! И если придёт время она себя ещё проявит!

Цените просто талант, причём без всякого использования его для всяческих изменчивых и грязных политических дел!





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