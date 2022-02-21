О времени жизни могил

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 февраля 2022, 09:12 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

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Феномен отчуждения от родственных связей со своими пра-пра-пра... показывает, что для человека актуален только первый круг родных, связанный с детьми, внуками, родителями и дедушками-бабушками. На втором круге уже открывается начало отчуждения. Таков ограниченный потенциал психики и души!



Оцените свое отношение к пра-пра-пра-бабушке или пра-пра-пра-дедушке. Вообразите и почувствуйте своё отношение к своим будущим пра-пра-пра-внукам. Узнайте на кладбищенском дворе время жизни могил. И вы по-новому поймете насколько нелепо и абсурдно выстраивать Смысл Бытия и Смысл Жизни на бесконечно перспективной памяти и линии родственных связей.



И только Память Человечества, его Духа и Культуры может утешить Человека, дозревшего до того, чтобы задавать себе такие глубинные вопросы.

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