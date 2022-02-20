Психотерапия тревожных домыслов россиян в связи с международной обстановкой

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 февраля 2022, 21:42 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

В настоящее время резко обострились тревожные настроения людей, вызванные международной обстановкой. Это мешает жизнеутверждающему планированию будущего россиянами.

Вот мои советы на этот счёт.



Порой, основанием эффективной психотерапии является ключевая информация, останавливающая прокрутку навязчивостей, разрушающих психику и организм. Ищите эту информацию. Ищите её как детектив. Ищите так, чтобы никакой психоаналитик или психотерапевт вам не понадобился.



Быстро разоблачайте с помощью аргументов и фактов домыслы, вызывающие страхи и тревоги. Не тяните с этим разоблачением. Не истощайтесь этими домыслами. Не ленитесь заниматься разоблачением домыслов. Лучше срочно и немного затратить психической энергии на разоблачение домыслов, чтобы в вас не вошли разрушающие домыслы и бред.



Не стоит злоупотреблять самоизоляцией, то есть, страусиным эффектом. Нужно "вытаскивать голову" из песка и на основании здравого смысла и логики разоблачать домыслы, идущие от СМИ, от коллег, от соседа, от экспертов разного уровня.



Не занимайтесь самовнушением того, чего нет на самом деле. Занимайтесь убеждением того, что происходит на самом деле.







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