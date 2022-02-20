В сети стали чаще появляться сведения о «Дне Шести Двоек»

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20 февраля 2022, 14:43 Александр Крохмаль, Журналист

На фоне обострившейся ситуации в отношениях между РФ и Украиной соцсети и интернет заполонили разного рода пророчества. Появились сведения о предсказаниях легендарной Ванги на 2022 год. Причём доподлинно неизвестно, действительно ли великая прорицательница говорила эти слова, или же все эти материалы были поданы для «хайпа» и «кликбейта». Как утверждают некоторые сайты мистификаторов, 2022 год, по мнению провидицы, должен быть страшным и тяжёлым для всего человечества. Ванга якобы утверждала, что в этом году в Сибири появится неизвестный вирус, который в буквальном смысле «оттает». Очевидно, она имела нечто, сокрытое подо льдами. Хотя возможно, и это является фейком.

Кроме тяжёлой болезни, которая обрушится на мир, Ванга якобы рассказывала про тотальную жажду. Во многих городах мира возникнет дефицит воды. Говорила она и про голод, что обрушится на всю планету, и в особенности на отсталые страны. 2022 год также обладает уникальным свойством нумерологии – в каждом месяце будет собираться по 5 двоек. Примечательно то, что в начале 2020 года астрологи и предсказатели тоже говорили про сакральные 5 двоек. Они так же ссылались на Вангу и утверждали, что она предвидела коронавирусную пандемию. Однако упомянутый год пяти двоек мог быть вовсе и не позапрошлым годом, а как раз тем, что пришёл к нам сейчас. Действительно в каждом месяце 2022 года собирается по 5 двоек. Отмечается, что такое стечение цифр довольно редкое.

В последние дни появляется и более интересная информация, говорящая про «День Шести Двоек». Дата уже была назначена астрологами и мистификаторами, и это 22 февраля 2022 года. «Надо пережить день со всеми двойками, - якобы говорила Ванга. - Пепел покроет землю, вода выйдет из берегов». Упоминалась также информация о некой Новой Земле, которая появится после «Дня шести Двоек». Так это или не так, но пророчество каким-то образом проникло в сеть. Конечно, все эти прорицания могут оказаться банальным фейком и желанием его авторов увеличить популярность контента, но не стоит исключать и совпадения. Если посмотреть внимательно на мировую ситуацию, то она действительно на грани коллапса. Впервые в истории человечества возникла угроза Третьей Мировой войны.

В целом, многие пользователи интернета искренне надеются на то, что все эти прорицания – не более, чем фейк. Никто сейчас не хочет ни войны, ни какой-либо иной катастрофы. Люди устали от пандемий и конфликтов за все прошедшие 2 года, и всё, что они желают в нынешнее время – это мира и спокойствия.

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