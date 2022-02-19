Военспец Шурыгин: банкет оплачен, казалось бы, пора «кошмарить» республики Донбасса

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 февраля 2022, 19:25 Александр Саргин

Фото: news.myseldon.com

Как известно, на Донбассе резко обострилась ситуация. В связи с этим в ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация, а также руководство республик из-за угрозы вторжения ВСУ объявило о временной эвакуации своих граждан в Ростовскую область.



Напомним, Украина сосредоточила на границе с Донбассом большую часть своей армии, а обстрелы республик не только не прекратились, но были значительно усилены. Более того, применяются запрещенные виды оружия, но при этом Украина цинично заявляет, что будет решать проблему только политико-дипломатическим путем.

«Все очень просто: идет нагнетание ситуации, - сказал «АН» военный аналитик, постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин. - Нас постоянно обвиняли в том, дескать, мы готовимся к войне, к какому-то вторжению на Украину, что мы под эту сурдинку даже сосредоточили войска на российско-украинской границе. Но наши войска как стояли, так и стоят, мы ни на кого не напали, более того, часть наших вооруженных сил была отведена в места постоянной дислокации».

Военный аналитик считает, в этом случае у противоположной стороны просто «не выдерживают нервы», тем более что банкет оплачен, «за все уплочено» и, казалось бы, теперь уже пора начать «кошмарить» республики Донбасса.

По сообщениям СМИ, в Генштабе Украины существует реальный сценарий военных действий на территории Донбасса. Однако в ВСУ понимают, что при реальном столкновении с частями российской армии, которые, по мнению украинских военных стратегов, будут принимать участие в войне, у Украины шансов нет. Поэтому со стороны «незалежной» предполагается отступление и «попутная» травля мирных жителей химическим оружием. А потом это, естественно, будет списано на Россию.

«Честно говоря, я не берусь судить, решатся ли украинские вооруженные силы полноценно вторгнуться на Донбасс, - выражает свое мнение в разговоре с «АН» Владислав Шурыгин, - потому что и у военных, и у государственных деятелей Украины очень сложно с головой. А вот то, что идет безусловное нагнетание ситуации, вполне очевидно. И даже то, что в одном километре от российско-украинской границы взорвался снаряд, думаю, не выходит за рамки такого вот нагнетания, то есть это еще далеко не война».

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции