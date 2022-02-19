Политолог Марков перечислил, что должен сделать Байден, если действительно хочет избежать войны

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 февраля 2022, 19:00 Источник: Сергей Марков

Фото: wikipedia.org

Президент США Байден выступил со специальным заявлением, что:

1. Война практически неизбежна, так как президент России Путин принял такое решение.

2. США не будут посылать свои войска.

3. США и их союзники планируют обрушить на Россию санкции.

4. Во всем обвиняет только Россию.

5. Полностью снимает ответственность с киевского режима.

6. Время для дипломатии еще есть, так как 24 февраля состоится встреча Блинкена и Лаврова.

Это значит, что Байден не желает идти ни на какой компромисс.

А компромисс позволит избежать военного конфликта. Что должен сделать Байден? Условия очень простые.

1. Дать приказ ВСУ немедленно прекратить стрелять по Донбассу.

2. Дать приказ ВСУ немедленно отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения в Донбассе.

3. Дать приказ Зеленскому немедленно начать выполнение Минских соглашений.

4. Дать приказ немедленно начать разоружать неонацистские подразделения, осуществляющие террор против сторонников России.

5. Дать приказ немедленно выпустить всех политических заключенных. Включая, кстати, Медведчука.

6. Начать процесс демонтажа репрессивного режима. Снятие запрета с работы оппозиционных телеканалов и СМИ, снятие запрета с политической деятельности.

7. Гарантировать включение в конституцию пункта нейтралитета.

8. Гарантировать включение в конституцию статуса русского языка как второго государственного.

9. Гарантировать безопасность всем политическим беженцам для возвращения в страну и занятия политикой. В том числе незаконно свергнутому президенту Украины Януковичу.

То есть Байден должен начать процесс перехода от репрессивного антидемократического режима, который представляет угрозу всеобщему миру, к демократии и нейтралитету. Если Байден, как американский президент, за демократию вообще, то почему его марионетка давит демократию репрессиями?

Но Байден с маниакальным упорством поддерживает репрессивную русофобскую диктатуру и строительство Антироссии путем насилия. А с этим Россия согласиться и не может и Путин обязан убрать эту прямую и явную угрозу безопасности России. Поэтому именно он, Джо Байден, это главный виновник возможной войны в центре Европы.

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