Трезубец против Двуглавого орла: не вышло бы взаимной трагедии

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19 февраля 2022, 19:49 Август Котляр, Российский и американский журналист.

О возможном анабасисе российских зеленых человечков по просторам братской Украины в сторону Карпат высказалось не так уж много компетентных людей; хотелось бы и вставить свои три с половиной копейки между Михаилом Ходарёнком и Леонидом Ивашовым. Последствия необдуманных решений будут страшны прежде всего для той стороны, которая хочет сильной рукой понести свой мир и добро туда, где без них обходились уже 30 лет. И как бы не получилось, как в анекдоте про Василия Иваныча и Петьку: “Петька, видишь, там белые идут?” - “Ну, вижу.” - “А давай их отлупим!” - “А если они нас?” - “А нас-то за что?”

У украинских руководителей за последние 30 лет ума и компетенции наблюдалось меньше, чем у российских, которые тоже отнюдь не спинозы, а простые люди из служивых. Собирательно говоря, Украина наделала массу ошибок, особенно в плане принудительной украинизации, ликвидации русскоязычных школ и нелепом мифотворчестве, особенно выставляя себя вечной жертвой западных и северных народов. Исключительно из-за глупости, некомпетентности, жадности и непрошибаемой тупой спеси Украина, некогда мощная индустриальная страна с 50-миллионным населением стала похожа на какой-то обмылок. Ей достались угольные копи Донбасса, мощнейшая металлургия Днепродзержинска, Южмашевское ракетостроение Днепропетровска, автомобильный гигант в Запорожье, танкостроение в Харькове, производство урана в Жёлтых Водах, КБ Антонова и авиастроение в Киеве, судостроительные верфи в Николаеве и порт мирового уровня в Одессе. Не считая множества других промышленных предприятий и 30 миллионов гектар невероятно плодородных сельскохозяйственных чернозёмов. В принципе, это была самодостаточная экономика, СССР в миниатюре. Украинцы в СССР наравне с русскими были титульной нацией, для этнических украинцев, как и для этнических русских, не существовало никаких ограничений. Украина была настолько интегрирована в советские производственные цепочки, что её потерю Россия пережила только потому, что сама находилась в экономической коме в начале 1990-х годов. Много лет назад Комитет по делам СНГ просил меня рассчитать товарооборот между РСФСР и УССР на пике советского могущества. Я разъяснил уважаемым коллегам, что это не поддаётся денежному выражению, потому что это как в семье пытаться подсчитать в денежном выражении: дети подмели полы и нарисовали открытку, мама сварила борщ и помыла ванну, папа позанимался с детьми математикой и прибил полку, а вечером папа и мама оказали друг другу сексуальные услуги. Вот как это обсчитать в деньгах за пятилетку?

Як ти жила, ненька незалежна?

Вопреки распространённым мифам, Украина никогда не была всесоюзной житницей и республикой-донором. Донорами были только РСФСР и Белорусская ССР, остальные все жили, получая вспомоществование. При этом народ Украины жил очень даже недурственно, особенно на селе, или те, кто переехал в город, но сохранял связи с селом. Личные подсобные хозяйства были весьма существенным подспорьем для усиленного здорового питания - в каждом дворе частного дома хоть в Донецке, хоть в Киеве, хоть в Ужгороде росли плодовые деревья, в селах народ держал коров, свиней и птицу, на колхозных рынках можно было купить парное мясо и молочные продукты по ценам, существенно более низким, чем в РСФСР. То есть даже при невысоких советском жаловании можно было жить и растить детей. Впервые на днепропетровском базаре “Озёрка” в 1976 году я узнал, что бывают пенсии в 12 рублей в месяц. Я подавал милостыню сморщенной старушке, и она как бы совестливо просила у меня прощения, поясняя, что всю жизнь “процювала як скаженная у колхозе, а вот зараз отримую пенсию в 12 карбованцив, нема що иисты, дай тоби Бог здоровя”. Мне хоть и было 10 лет, но я уже всё понимал про тогдашнее устройство жизни: моя 60-летняя бабушка, умелый организатор полулегальной артели по производству товаров народного потребления, говорила про окружающую её действительность “всё брехня и гадство, только если есть деньги, то можно жить”. И зарабатывала по тысяче-полторы в месяц в тех же самых условиях, в которых нищенствовала бедная труженица. Но всё же эта бабуля жила, пусть впроголодь, но не пухла с голоду, как та же моя бабушка в эвакуации на Урале, где земля так щедро не родит буряк и цыбулю, синенькие та бульбу.

Украина предоставляла тогда возможности огромных заработков, даже если ты был не украинцем или русским, а обычным евреем, которых очень сильно там и тогда недолюбливали. Кто не был способен к бизнесу, уезжали на заработки на Севера. Хороший украинский сварщик получал в Тюмени или Надыме 700 рублей в месяц плюс премии. Вопреки распространенному мифу, украинцы не ленивы, особенно женщины. Украинцы сильные, выносливые и добросовестные работники, и такие же солдаты. Из них получаются отличные сержанты, и практически все сержанты советской армии были хохлами. А как говорил Жуков - “армией командую я и сержанты”. Не говоря уж о том, насколько хороши украинские женщины. Это вообще довольно здоровый народ, даже Йозеф Геббельс писал в своих путевых заметках о поездке по Украине, что вдоль дорог стояли и смотрели на проезжающий кортеж украинские дети, крепкие, круглоголовые, синеглазые, по сравнению с которыми наши немецкие дети - жалкие цыплята-задохлики.

Що говорыть Киев? Незрозумило що.

Украина всегда жила зажиточно, не полностью люди зависели от советской власти, и дух свободы из них не вышибли даже голодомором. И для советской власти Украина всегда была несколько проблемным в политическом плане регионом. Когда я служил в армии в середине 1980-х годов, один мой боевой товарищ был из Киева, при этом весёленький и энергичный, вроде меня, на чём мы с ним и поладили. Он мне рассказал про украинское националистическое подполье, с которым он каким-то краем соприкасался, про их активность в Киеве, про кружки националистов, про гонения КГБ и беседы с товарищами оттуда про недопустимость национализма, про УНА/УНСО, про дикую ненависть к русским и советской власти в Западной Украине. Я с этим сам сталкивался в 14-летнем возрасте, когда был в пионерлагере на Западной Украине. Вожатые были из Ужгорода, по-русски говорили чисто, не на суржике, а меж собой на таком украинском, который я не размовлял, хотя украиньска мова моя друга ридна мова. Это была смесь украинского, польского, и ещё непонятно чего. Такой же лингвистический конфуз у меня вышел в конце 2000-х, когда я приехал в Одессу и включил телевизор. Я вообще ничего не понял, а моя жена, урожденная киевлянка, с трудом, хотя для нас всех украинский язык совсем не чужой. Она сказала, что это - не украинский классический украинский, а какой-то канадский украинский - на таком диалекте говорили некоторые возвращавшиеся из Канады украинцы в 1960-1970-х годах. В середине 2000-х мы ездили в Киев, и уже тогда я обратил внимание, что киевская молодёжь меж собой говорит по-украински, чего никогда не было раньше, даже в 1990-х. Это их право, но есть нюанс.

Насаждение украинского в качестве единственного государственного языка и вытеснение русского - самая большая глупость, которую совершили украинские власти и за которую пришлось расплачиваться Крымом, Донбассом, Луганском, и, не дай Бог, ещё этот процесс мог не завершиться. В чём же непростительная глупость?

Во-первых, если уж так приспичило объявить украинский язык приоритетным, то не надо было огород городить с разжиганием ненависти к москалям и сочинениям древнейшей украинской истории, дескать, это мы построили пирамиды в Египте, вырыли Чёрное море и родили Иисуса Христа. Со спокойной снисходительностью украинские идеологи, если б у них правое полушарие дружило с левым, могли объявить русский язык всего-навсего северным диалектом украинского, который фактически есть развитие священного старославянского языка, на котором написаны все православные книги; этот язык есть такое же сокровище, как иврит для евреев, и мы для самоидентификации предлагаем пользоваться им, потому что это обогащает нашу культуру, это круто и козырно. Провозгласить себя колыбелью всей культуры русской цивилизации, объявить себя родиной многих значимых деятелей в области литературы - от Гоголя до Булгакова и Вертинского (которые киевляне по рождению), и снисходительно, на правах древней аристократии, позволить всем говорить на любом языке - как в Канаде или Бельгии, Швейцарии или Финляндии. Тогда бы Украина сразу бы обрела статус самого цивилизованного государства, Россия бы так не бесилась, а Европа бы ставила Украину в пример странам Балтии. Я прожил много лет в Техасе - там пусть и неофициально, но де факто испанский служит вторым государственным языком, все бумаги приходят по-английски и по-испански. Куда бы ты не позвонил, сразу скажут, чтобы прослушать информацию или поговорить по-испански, нажмите кнопку два. Во всех учреждениях на ресепшенах сидят двуязычные люди. И ничего, Техас стоит.

Во-вторых, и это соображение очевидно, что на русском больше издавалось научной и учебной литературы, русский также второй язык в интернете после английского. Отсекать русский - это если и не стрелять себе в ногу, то стреноживать самого себя. И вообще, заставлять людей говорить на языке, который им неудобен и непонятен, вынуждать их детей отказываться от своего родного языка в пользу даже близкого государственного языка - это насилие над человеком. К примеру, мои дети выросли в Америке, и у них два родных языка - русский и английский. Со мной и женой они говорят по-русски, меж собой по-английски. Не вижу никакой в этом проблемы, как видел в Крыму в начале 2000-х, когда русскоязычные люди жаловались, что приезжают какие-то чиновники из Киева из заставляют “размовляти на державной мове”. Они от этого на стенку лезли, потому что вернувшихся крымских татар никто насильственно не украинизировал.

При советской власти украинский язык никто не ущемлял. В том же Днепропетровске были школы русские и украинские, и выбор, куда дитё отдавать, был за родителями. На украинском языке издавалось много такой литературы, которой не было на русском. Например, мои родители читали в Москве американскую фантастику на украинском - у Киева было больше свободы и меньше цензуры, и там переводили интереснейшие книжки. В Москве на Арбате был Дом украинской книги. И, надо сказать, что во многих людях, живущих в России, но урожденных украинцах, таится какое-то ущемленное чувство национального достоинства. Это надо иметь в виду.

Що це за держава така?

Нынешнюю Украину в России не знают и не понимают. А там выросло уже второе поколение, которое не знало советской власти: первое поколение застало её в детстве и юношестве, им сейчас около 50 лет отроду, второе поколение вообще не знает, что такое советская власть и живет прекрасно без России и без ностальгии по СССР, и уже рожает третье поколение, которое к России будет относиться также, как нынешние россияне к Финляндии или Польше. Кому сейчас в России есть дело, что всего лишь сто лет назад эти страны были частью Российской империи? Так и новому поколению украинцев чувства пожилых российских руководителей, тоскующих по Советскому Союзу, совершенно безразличны. Они не видят и не чувствуют никаких преимуществ жизни в братской семье славянских народов, в довесок к которым они получат ещё кучу неславянских.

В России как-то упустили этот фактор из виду, здесь всё ещё испытывают фантомные боли по отсечённым частям некогда единого тела, и это чувство культивируется опосредованно. Есть День Победы, который порохом пропах, и запах которого уже б давно выветрился, если б не острая потребность руководства России в напоминании народу, какой он великий и как СССР (втроём с США и Великобританией) наподдал немецкой армии. Для значительной части украинской молодёжи героями уже давно служат вполне реальные батальон “Нахтигаль” и Степан Бандера, а вовсе не придуманные литераторами 28 панфиловцев и Макс Отто фон Штирлиц. В России есть день Народного единства и согласия, бывшее 7 ноября. Украина не знает и не хочет знать этот советский праздник. Из общих, помимо 9 мая, остались только 8 марта, и Первомай. Новый украинский год обрамлен двумя Рождествами - 25 декабря и 7 января.

Фото: Джоан Херринг, светская львица из Хьюстона

Почему два Рождества? Потому что Украина перестает быть православной, она теперь многоконфессиональная, но прежде всего, она неотступно становится протестантской. Мало-помалу, но протестантизм вытесняет и православие, и католичество, и зависших между ними униатов. Протестанты, преимущественно церкви пятидесятнического толка, в основном харизматические, подобрали практически всё невоцерковленное при советской власти население. Нельзя сказать, что Украина отличалась большой религиозной свободой при советской власти: Киевско-Печерская лавра была комиссарами закрыта, монахи расстреляны, а открыта вновь при фашистской оккупации в 1941 и закрыта потом при хрущевских свирепых гонениях на верующих в 1961, а вновь открыта только в 1988 году. Когда советская власть ослабла, а потом издохла, Украину заполнили американские проповедники, и были открыты сотни протестантских общин. Не обошлось без скандалов, как с нигерийским пастором Сандеем Аделаджей, свободно обращавшемуся с церковной кассой, но в целом всё было достаточно благопристойно, и, возможно, четверть, а то и треть украинского населения отнесли бы себя к верующим по одному из протестантских обрядов. А это означает, что там и прививается протестантская этика, на которой, как считал Макс Вебер, зиждилось благополучие Северной Европы и Северной Америки. У этих общин сильны связи с США. Начнись какое братоубийство, это через 10 минут будет известно братским служениям в США, и американские верующие начнут душить своих конгрессменов и сенаторов, чтоб те принимали меры. Как мы знаем из истории, даже один конгрессмен из Техаса демократ Чарли Уилсон, смог переиначить весь ход афганской кампании СССР. Вместе с хьюстонской светской львицей Джоанн Херринг он добился выделения на помощь душманам миллиарда долларов в год. Но у него был ещё один, не столько известный, но тоже судьбоносный проект - он добился выделения помощи Израилю в размере трёх миллиардов долларов в год. Он был гением интриги и мастером плести сети - израильтяне потом помогали доставлять помощь моджахедам в Пакистан. В общем, если украинской общественности помогут британские специалисты в области пиара правильно оформить свои страдания и точно сформулировать требования, то Украине поставят не только “Джавелины” и “Стингеры”, и никакой Джо Байден не сможет американским спецслужбам помещать - старый Джо уйдёт на покой, а распределители госбюджета, в том числе военного, могут заседать в Сенате и Конгрессе пожизненно.

Фото: конгрессмен Чарльз Уилсон

Что ещё ценно для Украины как политически относительно самостоятельной сущности - это так называемый “безвиз”, возможность ездить в Европу как туристы, но в реальности - на заработки. Неизвестно, сколько миллионов украинцев батрачит в Европе, но их очень много. Они уже там насмотрелись, что люди живут сравнительно неплохо при традиционной демократии, и вряд ли захотят демократии суверенной. Даже махровый украинский антисемитизм рассосался за последние 30 лет существенно - можно ли было при царе или советской власти представить себе, чтоб высшие должностные посты в Киеве занимали евреи; а ещё весь украинский список “Форбс” состоял в значительной мере из евреев? И чтоб Украина стала мировым центром еврейской жизни? Вряд ли влиятельные евреи мира поприветствуют танковую экскурсию к еврейским святыням, например, в Умань, по дороге от Киева к Чёрному морю. Это означает, что если появятся у Вооруженных сил Украины израильские беспилотники, новейшая авионика на старых советских истребителях, системы наведения и ПРО - то Государство Израиль тут будет ни при чём, но источники поставок найдутся. Как еврейская атомная бомба: “У Израиля нет ядерного оружия, но если что, он его применит”.

Що ж нам всим робити?

Не дай Бог, но что будет, если случится вооружённый конфликт между государственной машиной РФ и украинской стороной? Если военные стратеги РФ рассчитывают на быстрое вторжение и покатушки на БТРах по украинским просёлкам, то они будут разочарованы. Со всех сторон. Их не поддержит население, их не будут встречать цветами и поцелуями, а будут поливать огнем из установок “Ольха”, “Ураган” и “Верба” (бывший “Град”) и давить танками “Оплот-М” (модернизированные Т-84). Возможно, у Украины нет систем тяжелого залпового огня как российский “Солнцепек”, но от старых времен остались не менее свирепые “Буратино”. У Украины будут и противотанковые системы, и средства противовоздушной обороны. Может, “Укроборонпром” и не столь мощное объединение, как чемезовский “Ростех”, но там те же советские инженеры с той же квалификацией, что и у российской стороны, и такие же рабочие руки. У Украины есть артиллерия, в том числе самоходная. И авиация есть, и даже крылатые ракеты “Нептун”. Можно сколь угодно иронизировать над несопоставимостью сил ВСУ и ВС РФ, но о какой военной операции шла бы речь? Чечня размером с четыре района Московской области, но сколько сил, техники и людей потребовалось для того, чтобы получить честь и возможность оказывать ей денежное довольствие в размере миллиарда рублей в сутки. А почему? Потому что во время антитеррористических операций всё в Чечне поломали и разнесли вдребезги, а восстановление - дело затратное и длительное. Украинцы - воины не хуже чеченских бойцов, тоже могут проявлять стойкость и свирепость, им, как мы видели выше, есть что защищать, тот же безвиз. И тут эта публика имеет вооружение, которое лучше, чем было у Саддама Хусейна, а также поддержку - явную и скрытую - от Европы и США, а также стран Британского Содружества, прежде всего самой Британии и Канады, где несколько миллионов украинцев. Украинцы - это не трусоватые арабы, во время Великой Отечественной войны украинцы были второй нацией по числу Героев Советского Союза (третьей были грузины, четвёртой евреи). И, если правда, что координировать действия всех родов войск и руководить операциями украинской стороны будут некие британцы, то можно ожидать, по выражению Ленина, подлостей несусветных. Например, пользуясь неразберихой, снесут Крымский мост, и, отрезав Крым от Тамани, вторгнутся туда по суху и по морю - а такие планы ведь обсуждались украинской стороной вслух. Одновременно запустят несколько крылатых ракет “Нептун” в сторону города-героя Москвы, аккурат с прицелом в спасские куранты. От границы с Украиной до циферблата курантов полчаса лёту на высоте 10-15 метров, виляя по оврагам или летая над автомагистралями и железными дорогами. Может, их и исхитриться сбить российская ПРО, но вот Матиас Руст сел вообще на кукурузнике на Красную площадь.

Российская сторона может начать свои операции тихо, по-гибридному. А вот Украина с подачи хитроумных англичан может официально объявить России войну, и тогда пиши пропало. Начинают действовать всякие конвенции; Украина окажется потерпевшей, но честной девушкой, защищающей своё целомудрие. Россия автоматически оказывается в положении агрессора; если же, не дай Бог, пострадает гражданское мирное население - а оно непременно пострадает, - то командование России из воинов-освободителей, как они себя позиционируют, превратится в кровавых упырей, убийц женщин, стариков и детей. Российские солдаты будут деморализованы, будучи вынужденными убивать таких же людей как они, говорящих на одном языке и принадлежащих к одной культуре, это не духов гонять и чехов, и даже не немцев. В народе эта кампания поддержки не получит, тут командование России ждёт большое разочарование. Второй “Крым наш” выйдет даже не комом, а кровавой блевотиной. Ликования не будет, заселяясь на танках хоть в Киев, хоть во Львов. А вот ещё от украинской границы до Курской атомной электростанции, полной копии Чернобыльской, чуть больше ста километров. Война есть война. То есть мост, АЭС, флот в Севастополе - всё становится объектами атаки.

Фото: Курская атомная электростанция

То есть вооружённый конфликт может обернуться страшными последствиями для обеих сторон. Начинали за здравие, и даже упокой не смогли обрести - разорвало в клочья бомбой, останки дожгли напалмом из “Солнцепека”. А в конфликт непременно вмешается третья сторона - псы войны. И такие, по сравнению с которым ребята Боба Денара - просто зайки и лапушки. Приедут достойные наследники Юрия Синежука, прославившегося своими художествами в Руанде, и вроде бы сейчас тоже болтающегося между Россией и Украиной. Если будут деньги у украинской стороны - а их хоть и разворуют частично, но они будут - приедут профессионалы из компаний типа бывшей “Blackwater”, которые будут убивать россиян не просто с удовольствием, а с дорогой душой. Украина обойдёт запрет на привлечение наёмников - им будет выдаваться украинское гражданство, но не как во французском Иностранном легионе, после службы, а сразу, авансом. По упрощённой процедуре.

Допустим, Россия когда-нибудь победит в таком конфликте. Покойников будет не пятнадцать тысяч, как за десять лет Афганской войны, у душманов было только лёгкое вооружение. У Украины есть штурмовики, истребители, бомбардировщики, гаубицы, ракеты, флот, спутниковая разведка, радиолокаторы, и, самое главное, есть отличные мозги - это украинские мозги создали и PayPal, и WhatsApp, хотя и принадлежат лучшим сынам украинского народа еврейского происхождения - киевлянам Максу Левчину и Яну Куму. Если Запад по-тихому вооружит Украину новейшими системами ведения войны, то найдутся на месте люди, которые это всё сумеют применить самым кошмарным для России образом. И не забудем про украинских хакеров - наравне с российскими они лучшие в мире. Кибервойска там пока только создаются, но если что - англичане подскажут, как выдавать каперские лицензии на компьютерный абордаж и грабёж противника, у Альбиона опыт большой.

Но вот, допустим, Россия провозгласила себя победителем. И что дальше? Из-за войны сорвана посевная и сельхозработы, урожая нет, что, опять голодомор? Или надо будет кормить сорок миллионов человек, и наводить порядок, чтоб не было мародёрства и грабежей, и держать там контингент, и ещё бороться с украинским терроризмом на собственной территории. Вот уж нажили себе почечуй, так нажили.

По простым соображениям и чётким ощущениям выходит, что конфликт может случиться достаточно кровавым и с совершенно неясными перспективами. А если Украина в отчаянии станет громить сопредельные российские территории, не говоря уж о Крыме. Международное сообщество удавит Россию экономически, а Украине будет помогать всячески. И что, бомбить Киев, Львов, а заодно Варшаву и Лондон, атомными бомбами? И ради чего? Какая внятная и ясная цель у возможного вооруженного столкновения? Ради чего тысячам, десяткам тысяч людей с обеих сторон подыхать с вырванными кишками? Кому кто и что хочет доказать? Вот в чём вопрос, и не надо его даже ставить, лучше всего этот вопрос позабыть, как будто его и не было.

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