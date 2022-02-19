Оппозиция в Молдавии призывает к отставке прозападного правительства

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19 февраля 2022, 12:30 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Известия

Фото: Михай Карауш / РИА Новости

Коммунисты и социалисты республики Молдова выражают недовольство по поводу политики действующего проевропейского правительства Майи Санду. По их мнению, экономический кризис зашёл слишком далеко. Ситуация не только не улучшается, но даже наоборот – становится только сложнее. Потому парламентский блок социалистов и коммунистов намерен объявить нынешнему кабинету министров вотум недоверия.

«Это правительство должно уйти в отставку, - заявляют в оппозиции. - Мы начнём консультации с гражданами и проведём внутреннюю и внешнюю оценку власти».



Депутат Влад Батрынча сообщил о планах оппозиционных партий создать национальную платформу, которая объединила бы всех желающих вывести страну из кризиса. С самого начала 2022 года в Молдове проходят акции протестов. Люди недовольны серьёзным повышением тарифов, включая цены на продукты питания. Также они отмечают, что борьба с пандемией вышла у властей не слишком эффективной. Гражданские активисты тоже стараются поддерживать оппозицию. В сеть проникает всё больше материалов о недовольствах граждан правительством Санду.



Напомним, что национальное агентство по регулированию энергетики Молдовы одобрило рост тарифа на газ для бытовых потребителей с 569$ до 785, и всё это за 1000 кубометров. На 22 доллара подорожало отопление за гигакалорию. Эти решения вступили в силу с 1 января 2022 года.

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