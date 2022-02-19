Байден как главный манипулятор войны

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19 февраля 2022, 12:19 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Фото: CNP/AdMedia, globallookpress.com; Джо Байден

В психологии манипуляции есть такой вид манипуляций, когда манипулятор действует, зная, что эти действия могут вызвать автоматическую и бессознательную реакцию у манипулируемого. Такой реакцией, в частности, может быть инстинкт безопасности. Вот в чем истинные причины того, что президент США Байден уже давно пророчит нападение России на Украину, а Россия приводит на данный момент аргументы о том, что не имеет такие планы.

По-видимому, уверенность по поводу нападения России на Украину связана с тем, что Байден точно знает, что Украина будет вести себя, по указке США, провоцируя реакции у России. У США есть определённые планы, на которые Россия также будет определённо реагировать. И действия России будут вторичными по отношению к США. Поэтому говорить о том, что Россия собирается напасть на Украину, неправильно. В действительности США, провоцируя проблему безопасности России, вызывает у России реакции на решение проблем своей безопасности. США становится рассадником и провокатором военных международных конфликтов в мире. И это стало традицией. В последнее время на этот счёт вышло много экспертных мнений учёных и политологов мира. И Китай признаёт подстрекательство и провокационность США в международной политике.



Пока Байден манипулирует и для этого нужен талант. Позднее он будет бездарно эксплуатировать. Это в международных традициях США.

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