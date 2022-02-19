Какими могут быть современные войны

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 февраля 2022, 13:13 Вадим Кулинченко,

Фото: globallookpress.com

30 лет назад «Военно-исторический журнал» №6 - 1991 г. поместил два очень интересных материала, которые в той смутной поре, прошли незамеченными. Но сегодня, по прошествии 30 лет, они не утратили своей актуальности.

Один материал интересен в свете истории «Сокрушение иконы» принадлежит генерал-лейтенанту в отставке, директору исследовательского центра по вопросам безопасности США, Вильяму Одому, и как ответ на эту статью «Что будет без иконы?» (прогноз и предупреждение учёного) генерал-майора В.И. Слипченко, начальника научно-исследовательского отдела академии Генштаба СССР. Материалы вышли в разделе «Точки зрения, суждения, версии» под общим заголовком «СССР – США: два взгляда на советскую военную политику».



В свете последних событий меня очень заинтересовали эти материалы, изучив которые внимательно, понял, что они актуальны и сегодня. Хотя СССР уже нет 30 лет, а есть Россия, но подходы к России остались прежние, о чём ещё 30 лет назад предупреждал В.И. Слипченко, если не сказать, что они стали гораздо жёстче со стороны США. Но, к сожалению, нынешние генералы больше заняты количественным наращиванием вооружений, мало интересуются качеством его применения в войнах будущего, если они, не дай Бог, последуют.



Надо честно признаться, что сегодня военная наука, и не только у нас, отодвинута на задний план, а это большой минус. И на это есть причины, как отмечает В.И. Слипченко: «Безусловно, предотвращение войны является важнейшей целью всего нашего государства, и в достижении её должны участвовать не только политики и дипломаты, но и военные. Вместе с тем военные практически отстранены от политической стороны военной доктрины. Она отдана не только политикам и дипломатам, но и многим другим «специалистам», весьма далёким как от военной политики, так и от военного дела».



Смысл статьи В. Одома в том, что Вооружённые Силы СССР наравне с КПСС играли равную роль в истории развития страны: «Исторически советские военные рассматривались не только в качестве инструмента для распространения революции, но и для оказания помощи в социальном преобразовании…» Перестройкой М.С. Горбачёв хотел убрать военных с арены преобразований, но этого у него не получилось. Статья оканчивается разделом – Преклонять колени или нет? И вывод автора: «Военные останутся ключом к поддержанию стабильности и сохранению империи. Их статус иконы в обществе нужно будет восстанавливать, и люди вынуждены будут встать перед ней на колени независимо от того, признают они её или нет. Либерализм, даже в обновлённом его виде соответственно тоже должен будет страдать».



В некотором роде этот вывод соответствует нынешнему времени. Последовавшие за этим события (после 1991 года – В.К.) показали, что «икона» усилиями первого президента РФ Б. Ельцина, и особенно, когда Министром Обороны был А. Сердюков, стала меркнуть. Вооружённые Силы были на грани падения, но… Я не хочу останавливаться на этом, а лучше коснусь некоторых вопросов, поднятых в статье В.И. Слипченко «Что будет без иконы?», которые говорят больше о будущем, давая ответ на вопрос, поставленный В. Одомом. Прогнозы по некоторым вопросам в этой статье сбываются сегодня.



Интересен вопрос паритета вооружений и особенно ядерного сдерживания. «Как заметил А. Эйнштейн, расщепление атома изменило всё, кроме нашего образа мышления. И мы, и противник по-прежнему уделяли основное внимание количественным показателям в соотношении обычных сил и средств на театрах военных действий. И противник, и мы стремились создать противостоящие союзы и основную ставку в них делали на сухопутные группировки, хотя наличие ядерного оружия у сторон уже давно поставило под сомнение правильность этого», – поставив такую преамбулу, автор предлагает в своей статье многие мысли, которые сегодня находят своё подтверждение. Например, мысль об ядерном паритете, который не зависит от количества ядерных зарядов, но мы продолжаем меряться их количеством, забывая о том, что применение их сомнительно или губительно.



«Карибский кризис впервые показал, что для стратегической стабильности главным является не количественное соотношение ядерных вооружений (паритет), а само лишь наличие ядерного оружия у сторон и степень осознания катастрофических последствий его применения». Сегодняшний пример взаимоотношений США и Северной Кореи. Если бы у Ирака была атомная бомба, то США не позволили бы такого беспредела против него.



В статье приводится разбор в ноябре 1989 г. американского плана «Дропшот» (проект плана войны с СССР в 1957 году), который к счастью не состоялся опять же по причине «неприемлемого ущерба» для себя.



Природа ядерного оружия такова, что как бы мало его не оставалось в результате договорных соглашений, всё равно остаётся слишком много для нашей планеты. Но переговоры необходимы, но при этом всегда случаются парадоксы – Россия, выдвигая инициативы по сокращению и ликвидации вооружений, во все времена становится заложником собственных инициатив. Что здесь – недоработка наших дипломатов или устранение от переговоров специалистов-военных? И следуя таким путём, мы оказываемся в значительной мере заложниками американских правил. Примеров достаточно. Один из них.

Известно, что стратегические наступательные силы США составляют триаду: наземного, морского и воздушного базирования. Известно, что стратегическая авиация как средство доставки ядерных боезапасов до цели не предназначена. Дело в том, что стратегическая авиация в недалёком будущем совместно с ВМС США станут основным средством доставки массового количества стратегических высокоточных средств поражения. И для этого им необходимо будет иметь достаточное количество стратегической авиации, надводных и подводных кораблей ВМС. (Проба Ливия – 1986 г., Югославия – 1999 г.). Вот почему США в переговорных процессах не включают свои ВМС и ВВС в сферу сокращения. Кроме того, сохраняя и непрерывно развивая свою стратегическую авиацию и ВМС, США преследуют ещё одну цель. Они, таким образом, заставляют Россию в условиях наличия огромных арсеналов стратегических ядерных вооружений расходовать значительные средства на создание системы ПВО. Ещё 30 лет назад специалисты США подсчитали, что с принятием на вооружение 100 стратегических самолётов В-2 «Стэлс» России потребуется расходовать на совершенствование своей ПВО до 300 млрд. рублей (что мы сегодня и делаем – В.К.). Значит, эти деньги Россия не направит на создание неядерных стратегических наступательных вооружений, в чём США чрезвычайно заинтересованы. Сегодня этот постулат выражается в регулярном облёте наших границ стратегической авиацией США и НАТО в целях прощупывания нашей ПВО, а значит и ПРО.



В своей статье «Что будет без иконы? г/м В.И. Слипченко ещё 30 лет назад определил концепцию войны будущего, которая уже принималась в Сирии. Он писал: «Концепция войны будущего уже практически вырисовывается. В такой войне, если противоборствующими сторонами окажутся США и Советский Союз, не будут применяться крупные группировки вооружённых сил. Война начнётся и закончится проведением глобальных стратегических воздушных наступательных операций без авиации. Самолёты будут выполнять лишь роль «подносчика боеприпасов» до рубежей пуска стратегических крылатых ракет, запускать их и снова уходить за новыми зарядами. Такую же роль будут играть и ВМС США, которые станут второй составляющей в запуске и доставке стратегических ракет морского базирования. Удары будут наноситься стратегическими крылатыми ракетами с обычным снаряжением, способными автоматически найти и поразить цель на любой глубине территории противника. Вся страна, по которой наносятся высокоточные удары, станет полем боя, фронтом без рубежей и флангов. Термин «фронт» и «тыл» заменятся понятием - «подлежит удару» и «не подлежит удару»…



В статье много мыслей, которые требуют детального рассмотрения. Все их в газетной статье трудно проанализировать. К разрешению их должны быть привлечены не только военные, но и учёные, которых сегодня в вопросах войны неслышно.



Заканчивается статья замечательным выводом – Для нас война будущего очень опасна. Вот к какой войне нужно готовиться. И военная реформа, и реформа Вооружённых Сил должны ориентироваться на такую войну.

И можно ли в этой обстановке продолжать процесс «разрушения иконы» - того щита, которым страна сможет прикрыться в тяжкую годину?

Основание: «Военно-исторический журнал» №6 – 1991 год., страницы 54 – 72.

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