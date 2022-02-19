О странностях современного школьного образования

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 февраля 2022, 12:53 Вадим Кулинченко,

Фото: pixabay.com

С картинки в твоём букваре, а больше с того, какой учитель начал Вас учить по этому букварю. В этом я убедился, имея двух прекрасных правнучек, с которыми прохожу курс начальной школы. Сегодня начальную школу без помощи родителей пройти сложно. Усложняют обстановку и переполненный состав классов.



Родители оба заняты работой, без этого не выжить, вынуждены мало уделять внимания детям. Те подачки, которые декларирует государство детям, на практике не всегда доходят до тех, кому они предназначены. А бабушки и дедушки не у всех есть. Жизнь у нас с каждым годом становится короче в противовес заявлениям, звучащим из высоких уст.



Но вернёмся к теме. Естественно, все наши знания начинаются с букваря. И в моё время этот букварь был един для всей страны. Ныне трудно разобраться в их количестве, нет, не экземпляров, а разновидностей. В них уже трудно найти традиционную фразу «Мама мыла раму», а больше такое, что даже мне непонятно, человеку, прожившему большую жизнь. Русская речь уходит на второй план, и это очень печально.



Но главным, что и не говорите, в деле воспитания и образования остаётся всё-таки учитель. А с этим у нас совсем плохо. Не знаю, как готовят учителей в ВУЗах, но то, что они, возможно и знают предмет, но в педагогическом отношении очень слабы. Это я вижу по моей старшей правнучке Соне, которая учится в 5-м классе. И хотя она отличница, какого труда это ей стоит?



Вот только один пример. Звонит и говорит:

– Дедушка, что мне делать? По литературе задали урок – прочесть страницы (называет 23 страницы учебника) и ответить на вопросы. Всего 10 вопросов, но два вопроса уже на следующей странице. Как быть?

– А что Вам учительница ничего не пояснила, чего она хочет от этого урока? – спрашиваю я.



В конечном итоге с моей помощью мы с этим разобрались. Но почему учитель, задавая этот урок, не мог объяснить всё конкретно – Какой итог должен быть у этого урока? Такое задание, и это не единичное, вызывает стресс у учеников и нежелание заниматься литературой. А ведь в русской литературе лежат истоки патриотизма!



Моя малая первоклассница любит играть со мною «В школу».

– Деда, сейчас я тебе задам урок по математике.

– Наверное, по арифметике, - говорю я.

– Нет по математике! – восклицает она. Я не знаю, что такое арифметика. Приходится ей объяснять, что «математика» это объединяющее название, а они проходят ещё только «арифметику». Но почему это не объясняют ученикам их учителя? Они хотя и маленькие, но должны понять, что вся математика начинается с арифметики.



Все эти огрехи в нашем образовании относят к малой зарплате учителей. Это правда, но только отчасти. По этой причине даже малообразованные учителя бегут из Подмосковья в Москву – там больше платят. Конечно, это важный фактор. Но есть ещё и педагогический талант, который должен развиваться в ВУЗах, но видно и там деньги на первом месте, а не любовь к профессии и Родине. При таком подходе к делу мы можем получить поколение, которому всё ПО ФИГУ!

Такие слова я уже не единожды слышал из уст старшеклассников. Обидно!

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