Кто такие хикикомори, и почему они вызывают беспокойство у властей Токио

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 февраля 2022, 13:19 Александр Крохмаль, Журналист

В интернете, и в особенности на аниме-форумах, часто всплывает термин «хикикомори». Также ещё можно встретить слово «хикки», которое является сокращением от «хикикомори». Речь идёт о социальных «квартирных затворниках»; людей, отказывающихся от социальной жизни и часто, ввиду разных факторов, стремящихся к изоляции.

Возник этот термин как раз в Японии, а затем распространился по всей Восточной Азии. Обычно под ним подразумеваются люди, живущие на иждивении у родственников. Они не работают, не встречаются с друзьями, не общаются с противоположным полом и практически всё время проводят в своих комнатах. Очень часто они вызывают недоверие окружающих и даже ненависть. Ведь они – «не такие, как все».



Психиатры относят хикикомори к психически нестабильным людям. Длительное пребывание в изоляции в любых случаях ведёт к серьёзным психическим расстройствам. Очень велик шанс для таких «пациентов» попасть в соответствующее учреждение. Но нередко эти люди становятся изгоями не по собственной вине, а по вине как раз-таки окружающих. Часто в детстве они сталкиваются с травлей со стороны сверстников, с отказами со стороны противоположного пола и со всеобщим непониманием. Отсутствие своевременной психологической помощи приводит их к изоляции и к отторжению современного мира. Грань между хикикомори и ярамисо (30-летними мужчинами-девственниками) – очень тонка.



Хикикомори отказываются покидать родительский дом, предпочитая жить за счёт своих родственников. Любые попытки устроиться и социализироваться оборачиваются неудачами. Впрочем, вина за это лежит и на родителях, которые не занимаются своим ребёнком и всячески ему потакают. Безмерная родительская опека – очередное следствие появления хикикомори. Но чем они занимаются основную часть своей жизни? В основном, эти затворники проводят время за компьютером, предпочитая видеоигры, причём не всегда онлайн. Ведь в онлайн-пространстве так же требуется общение с людьми, а хикикомори социум опасаются. Их частыми «спутниками» являются всевозможные аниме-сериалы и манги.



Минздрав Японии озабочен ситуацией с зашкаливающим количеством ярамисо и хикикомори. Одни не могут найти себе пару до 40 лет, другие же проседают в доме до 50-ти. Из-за этого демографическая ситуация в стране может серьёзно ухудшиться. По данным правительства Японии на 2019 год, в стране насчитывалось до 1.15 миллионов хикикомори в возрасте от 15 до 64 лет. Учитывая пришедшую пандемию 2020-го, их число могло значительно возрасти. И очевидно, что в ближайшее время именно это станет главной проблемой Страны Восходящего Солнца.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции