Звёздная диета - астрологическое меню для каждого знака​

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 февраля 2022, 09:00 Екатерина Максимова,

Не могла не ответить на столь часто задаваемый мне вопрос: «Помогут ли звезды похудеть?» Тем более сейчас весна не за горами и всем нам, особенно барышням, очень хочется поскорее обрести прекрасную форму к пляжному сезону. Мой ответ утвердителен: планеты и звезды могут стать верными помощниками для составления оптимального рациона.

Не устаю повторять, что если Вам нужна профессиональная консультация, качественная помощь, то обязательно обратитесь к астрологу. Потому что только индивидуальный подход с изучением натальной карты рождения способен дать понятие об идеальном питании и скорейшем способе сбросить вес. Но даже только одно знание вашего зодиакального знака может многое разъяснить! Для начала объясню, как связана, к примеру, тыква и планета Юпитер.

Как я уже неоднократно писала: все, что родилось в нашем подлунном мире, имеет небесного покровителя. Любой вкус, запах и звук обладает планетарным соответствием. И эти аналоги всегда оставались неизменными на протяжении более десяти тысяч лет, пока астрология существует. Как вы помните, каждая планета управляет определенными знаками зодиака, в каких- то чувствует себя не очень, то есть не может проявить свои лучшие качества, а где-то находится в своей родной среде и поэтому очень сильна. Вот в этом ключе-принципе и заключена главная подсказка к оптимальному меню – чего нам не хватаем, того следует добавлять! То есть, к примеру в Весах Марс ослаблен, поэтому можно восполнять энергию этой планеты через питание – мясо хищников, специи, красные продукты, которые, как вы поняли, и соответствуют этой огненной планете. А теперь приступим к конкретике.

Пустимся в гастро-тур по зодиакальному кругу. В знаке энергичного, вспыльчивого Овна кульминирует Солнце и экзальтирует Марс, если переводить с языка звезд, это значит названные планеты тут в самом соку, им помогать не надо. А вот Венера и Сатурн в упадке, их следует «подкормить». Солнце соответствует всем злаковым, и всяческим производным от них, всему, что поджарено и остро, цитрусовым, подсолнечному маслу. Марс символизирует кровь, мясо хищных животных, все перченное, острое, имбирь, гвоздику. Получается, что Овнам лучше не злоупотреблять с вышеперечисленными продуктами, хотя они их могут очень любить, а вот для гармонизации хорошо употреблять сладкую пищу: все кисло-сладкие фрукты, ваниль, шоколад, потому что именно за эти вкусы отвечает Венера. Чтобы «накормить» Сатурн едим все холодное, жесткое, темное, например, сухарики. Мороженое Овнам очень подойдет, потому что здесь присутствует ледяная эссенция от Сатурна и сладкая от Венеры. Также соответствием Сатурна служат все продукты, которые законсервированы, домашние овощные заготовки очень подойдут!

Мы приближаемся, пожалуй, к самому влюбленному в еду знаку Тельца. Конечно, ведь он само олицетворение ресурсов, поэтому вопросы питания у этого упрямца стоят на первом месте! В этом созвездии усилены Луна и Венера, ослаблен Марс. И тут все как раз наоборот: избегаем мучного, сладкого, водянистого, сахарного соответствия этих женских планет. Именно, злоупотребляя сахаром, очень часто Тельцы приобретают проблемы с лишним весом после сорока и склонность к диабету. Интуитивно любят мясо, которое им необходимо, ведь это квинтэссенция Марса. Хорошо для прибавления энергии и сил использовать красный и черный перец, имбирь, лук, чеснок, красные овощи.

Знак Близнецов принадлежит Меркурию и чужероден гиганту Юпитеру. Меркурий символизирует все бобовые, крупы, зеленые и желтые овощи. Все эти компоненты могут нравятся Близнецам, но ими лучше не увлекаться, а лучше смотреть в сторону гастрономических соответствий Юпитера. Туда входят все овощи и фрукты крупных размеров, особенно с водянистой структурой: арбуз, дыня, тыква, кабачок. Юпитер – естественный управитель кровеносной системы, поэтому кроветворные свекла, клюква, гранат пригодятся для диеты. Этот гигант – лорд морей и океанов, морские обитатели, крупная рыба должны стать важными компонентами рациона общительных Близнецов, которым для их любимой интеллектуальной деятельности необходим фосфор!

Чувствительные Раки предпочитают рыбу, морепродукты, морскую капусту, мучные изделия, потому что им покровительствует Луна и всеми этим вкусностям она заведует. Ракам надо уменьшить потребление всего водянистого и мучного, а вот сатурнианские корнеплоды любых видов очень подойдут, ведь в этом знаке эта планета ослаблена. Еда темных оттенков, напитки, особенно кофе, Ракам очень полезны. Марс тоже ослаблен в этом знаке и мясо с перчинкой будет полезнее рыбы с подливой.

Сегодня мы обсудили рацион первой четверки знаков, в следующий раз продолжим наше гастрономическое путешествие по Зодиаку.

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