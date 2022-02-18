Психотравмы фигурного катания, как проблема спортивной психологии

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18 февраля 2022, 08:45 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фигуристка Александра Трусова со слезами на глазах и крайним недовольством сказала своему тренеру Сергею Дудакову: «Никогда! Я больше никогда не выйду на лед! Ненавижу! Ненавижу этот спорт!» И действительно, она была в этот день лучшая. Поставила рекорд с количеством четверных!​ Шла к победе Олимпиаде-2022, но стала второй!​ И это травмировало спортсменку!​

Мною, в моих психологических исследованиях, этот феномен называется комплексом Второго. Иногда я называю его комплексом Титова, так как великий Герман Титов, который был рекомендован Сергеем Королевым, мог бы стать первым космонавтом, но, благодаря выбору Никиты Хрущёва этого не произошло. Об истинных переживаниях и страданиях Германа Титова мы не узнаем никогда.

Комплекс второго многие спортсмены ощущают как психотравму и​ проносят ее, порой, через всю жизнь. По рассказам некоторых своих таких клиентов, они просыпаются ночью и не спят.​ Чтобы избавиться от него нужно много времени. Это зависит от особенностей психики.​

Вот и сейчас оценив, благодаря видео,​ страдания и слезы Александры Трусовой, понимаю, что это психотравма, но она связана не только с тем, что произошло на Олимпиаде-2022. Это связано с психологическим напряжением, вызванным форматом спортивной жизни, мощной конкуренцией, отсутствием гармоничного развития личности и психики спортсменов, живущих в формате нагрузок и истощения организма и психики. Но особое место занимает противоречивое психическое состояние этих спортсменов с тренерами, к которым они с одной стороны тянутся, а с другой, отталкиваются, осознавая потребительское отношение к себе с их стороны. Проблема мотивов в спорте этих ещё недоразвитых в личностном плане спортсменов-подростков и спортсменов-юношей​ - больная тема!​ Всё они хотят быть чемпионами! И это их мобилизует на активность! Конечно, это незрелая мотивация. В мотивах должно быть нечто иное.​ Должна быть гармония различных мотивов и ценностей. Но возможен ли перспективный спортсмен, не мечтающий быть чемпионом?​ ​

Теперь о факторах, которые также являются причиной психотравмы.​

Телевидение — это волшебное средство, с помощью которого человек выходит в тираж и приобретает особое ощущение от социума. Эта сильная нагрузка на юношу и поэтому возникает так называемая мания величия, подростковая маниакальность, или, по-другому, подростковая или юношеская звездная болезнь. Она определяется тем, что юноша и подросток не способен​ уже жить нечто иным, помимо спорта. Это своего рода подростковое или юношеское психическое уродство.

Жесткие звездные болезни — это специфическая форма психического юношеского и подросткового уродства, наведенного с помощью спортивной славы и телевидения. В результате юноша купается в спортивной славе, и когда вдруг у него все это забирают, возникает синдром отмены, это депрессия, пустота. А как же жить, когда возникает некий проигрыш, некая оценка, обратная сторона медали, вот тут и возникает душевный психический кризис.

В фигурном катании, в частности, в силу утяжеления спортсменок, начинается недокрут и изменения в биодинамике.​

Одного тренера, при​ решении психологических проблем, маловато. Нужны педагоги-психологи.​

Даже взрослых​ звездная болезнь карает, особенно если их увольняют. Спиваются многие, а юноши и подростки, тем более. Телевидение — это серьезная нагрузка, особенно после того как человек пропадает из сферы внимания СМИ, общества и​ телеэфира.​

В фигурном катании на уровне большого спорта имеет место потребительское отношение ради получения чемпионских титулов. И юноши ослеплены этими целями. Они забываются, теряют локус личностного и жизненного контроля, становясь просто средством, а потом отработанным товаром. И куда потом деваться? Как потом жить?​

Юноши и подростки в спорте не должны быть отработанным товаром с изувеченным здоровьем.​ Об этих трагедиях среди гимнасток мы знаем. Во всяком случае должна вестись психологическая работа на этот счёт. А куда им потом деваться? Это разбитая судьба. Что дальше? Ладно если юноша мобилизовался после проигрыша, неудачи, фиаско и стал бороться. Но есть и такие, кто с этой психотравмой всю жизнь мучиться будет.​

Очень популярная в прошлом телепрограмма «Утренняя звезда» была закрыта в том числе и благодаря последствиям — психическим увечьям и психотравмам детей, юношей и подростков и соответствующему недовольству такими последствиями родителей.​

Об истинных переживаниях​ и размышлениях родителей Камилы Валиевой возможно мы когда-нибудь узнаем.​

У Камилы​ Валиевой психотравма, вызвана самым страшным и жестоким монстром - обществом и всеми его деструктивными​ структурами и законами.​

Понятно, что миллионы людей идут в​ поход за успехом, но лишь единицы приобретают. Нужно учитывать группы риска, эксцессы. Должны быть соответствующие структуры, условия, чтобы не было последствий.

Есть юноши и подростки со слабой психикой, и для них спортивная слава​ — особое испытание. Тренера и спортивные психологи при отборе детей​ должны это учитывать, потому что есть слабые психотипы детей. Не рекомендовано вообще такое участие молодых спортсменов со слабой психикой, потому что в случае проигрыша это может сказаться на будущем. Возможны даже суициды!​

В спортивной психологии самая актуальная сфера - это методы, направленные на принятие проигрыша и неудачи. Всегда есть такие, которые впадают в депрессию, а есть такие, которые начинают бороться и превращаются в борцов. Спортивные тренеры психологи этим занимаются. Но не у всех хватает навыков и таланта на этот счёт.​

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