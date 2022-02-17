Наши фигуристки доказали всему миру на что они способны на самом деле

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17 февраля 2022, 20:21 Екатерина Лукьянникова

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине-2022 в женском одиночном катании. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 255,95 балла. Вторую строчку также заняла еще одна воспитанница Этери Тутберидзе Александра Трусова (251,73). Александра стала первой из фигуристок, кто исполнил пять четверных прыжков в одной программе практически без ошибок. Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла бронзу и замкнула пьедестал почета.



К сожалению, фаворит турнира Камила Валиева не смогла попасть в тройку лидеров так как совершила ряд ошибок в произвольной программе и заняла итоговое четвертое место. Однако же все понимали — в итоговой тройке должны быть только наши фигуристки, поскольку разница в классе между ними и остальными соперницами огромная. К своему золоту Валиева шла весь олимпийский сезон. Никто не сомневался в победе фигуристки на Играх в Пекине – до тех пор, пока не случился допинговый скандал. Возможно, психологическая травма после скандала так и не дала Камиле чисто откатать программу. Конечно, сейчас фигуристке очень тяжело и ей нужна поддержка, но для нас, для всех зрителей, Камила Валиева всегда останется чемпионкой.



Четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп (степ-аут), четверной лутц-тройной тулуп, четверной лутц. Впервые в истории Олимпиад было исполнено пять прыжков ультра-си! Их исполнила наша «Русская Ракета» Александра Трусова. Фигуристка не оставила шансов японке Каори Сакамото, которая обыграла ее по итогам короткой программы. Александра получила лучший результат в своей произвольной в карьере – 177.13 балла, сумма – 251.73. После такого проката Трусовой, Каори не смогла побить ее результат, поэтому получила бронзу.



Чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова вышла на лед следом за Каори. У юной фигуристки весь сезон складывался не лучшим образом: травма, тяжелая болезнь, растерянная форма и решение упростить программу. В произвольной программе Олимпиады-2022 Анна решила рискнуть и сделать два четверных прыжка: фирменный флип, который на чемпионате Европы, например, повторить не смогла. В Пекине же, наоборот, ситуация сложилась наилучшим образом: каскад четверной флип-тройной тулуп и одиночный четверной флип, которые не оставил никаких сомнений судьям. Фигуристка выполнила все элементы в своей программе на «зеленый уровень»! Вот оно настоящее олимпийское выступление! Щербакова в очередной раз продемонстрировала свой профессионализм. Она проиграла Трусовой произвольную, но по сумме двух программ стала первой!



Наши фигуристки доказали всему миру на что они способны на самом деле. Они прошли через множество трудностей, поражений на своем пути, но смогли взойти на олимпийский пьедестал чемпионами несмотря ни на что!

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