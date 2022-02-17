Закат ОРВИ-эпохи близок?

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс предрек миру конец пандемии. По его мнению, омикрон-штамм коронавируса станет последней острой фазой. Microsoft расцвело в эту ОРВИ-эпоху. Это были мощные прибыли! Для Билла Гейтса праздник заканчивается...
Проект с коронавирусом, конечно, закончится, и скоро! Омикрон выдыхается... А когда будет международный трибунал? Или прибыли от ОРВИ-эпохи Гейтса ослепили настолько, что он забыл о своей ответственности?
Истоки... Мутная тема... Новоявленные коронавирусные и вакционерные нувориши и миллиардеры будут инвестировать в то, чтобы это тема стала ещё мутнее. И правды планета никогда не узнаёт.
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