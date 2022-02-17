Закат ОРВИ-эпохи близок?

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 февраля 2022, 16:49 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Основатель корпорации Microsoft​ Билл Гейтс​ предрек миру конец пандемии. По​ его мнению, омикрон-штамм коронавируса станет последней острой фазой. Microsoft расцвело​ в эту ОРВИ-эпоху. Это были мощные прибыли!​ Для Билла Гейтса праздник заканчивается...

Проект с коронавирусом, конечно, закончится, и скоро!​ Омикрон выдыхается... А когда будет международный трибунал? Или прибыли от ОРВИ-эпохи Гейтса ослепили настолько, что он забыл о своей ответственности?

Истоки... Мутная тема... Новоявленные коронавирусные и вакционерные нувориши и миллиардеры​ будут инвестировать ​ в то, чтобы это тема стала ещё мутнее. И правды планета никогда не узнаёт.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции