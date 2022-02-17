Собчак: На фоне этого кризиса Путин выглядел адекватным и зрелым политиком

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17 февраля 2022, 15:18 Источник: Ксения Собчак - телеведущая, общественный деятель

Ксения Собчак

Я здесь молчала про всю эту войну, чтобы не добавлять к той истерике которую устроили СМИ. Но теперь скажу. Вынуждена признать, что на фоне этого кризиса, вот этой реальной истерии в американских газетах, заявлений Байдена («Война точно 16-го»), Зеленского («Война? Так давайте вывесим флаги и наденем ленточки!»), Путин выглядел зрелым, адекватным политиком. И это то, чего удивительным образом добились западные СМИ от меня, человека с либеральными взглядами. Уровень чуши и мудизма вокруг 16-го числа был таков, что лучшей пиар-кампании России и не придумаешь.



Но главный вывод, господа журналисты: запомните пожалуйста все эти «источники» и цену им. Газету Bild с точным планом захвата, Reuters с донорской кровью, химоружие у Украины ну и вечных «экспертов» отечественного ТВ. За них хотя бы давно уже не стыдно, в отличии от Finacial Times, публикующих фейки. Главный вывод для умного наблюдателя: СМИ остались четвертой властью. Но теперь эта власть держится на фейках и истерии. И всем плевать. Вы через неделю забудете и будете расшеривать очередную хрень, забыв, что буквально вот только что вас уже тотально на…



СМИ сегодня— коллективный Саймон Леваев, мошенник из фильма нетфликс, герой нашего времени. «У нас проблемы с безопасностью».

А в это время те, кто скупили упавшие на слухах о войне акции Яндекс и Сбера уже заработали миллиарды.

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