Что такое енохианский язык, и почему он до сих пор не изучен

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 февраля 2022, 15:01 Александр Крохмаль, Журналист

21-й век принёс человечеству эру прогресса. И даже несмотря на коронавирусную пандемию, наука продолжает идти вперёд и развиваться. В большинстве развитых стран замечено преобладание атеизма или агностицизма, что означает сомнения людей в существовании Бога. Кто есть Бог? И что есть Высшие Силы? Конечно, мировые религии пытаются объяснить существование некого Сверхразума, который управляет нашей вселенной и оказывает огромное влияние на жизнь смертных. Но научные мужи во многом опровергают этот факт. В нашем мире до сих пор идёт жёсткое противостояние между религиозными людьми и теми, кто посвящает свою жизнь науке. Порою, эти мнения сталкиваются между собой в ожесточённых схватках. Однако страх перед противоположностью Бога, перед чёрной магией и многими проявлениями оккультизма сохраняется даже у атеистов.



Пожалуй, даже «неверующие до мозга костей» содрогаются при упоминании антихриста или какой-либо демонической магии. Данная тема всё ещё запретна в человеческом обществе. А ведь за всю историю нашей цивилизации было написано немало книг по демонологии с использованием различных символов и сигил. Напомним, что сигилы – это своеобразные печати, содержащие в себе имена демонов или ангелов. Особую загадку вызывает понятие Енохианской магии, которая была использована медиумом Эдвардом Келли и алхимиком Джоном Ди. Они утверждали, что получали скрытые послания от сверхъестественных сущностей. Более того, эти двое разработали специальный «ангельский язык», который до сих пор толком не изучен. Но утверждать, что Ди и Келли действительно общались с настоящими ангелами – как минимум, неразумно. Ведь во всех мифологиях и верованиях ангелы – это светлые Божественные создания. А по рассказам Келли и Ди можно судить, что существа, с которыми они общались, обладали свирепой яростью и даже насылали на них проклятья за неповиновение.



Трактаты Ди и Келли признаны наукой, как искусственно созданные литературные памятники, очевидно предназначенные для одурачивания общества. Ещё ходит легенда, что оба этих медиума были обычными мошенниками и шарлатанами. Но всё же действовали они очень убедительно, общались с ведущими политиками и монархами, а ещё каким-то нелепым образом умудрились избежать сожжения на костре за свои занятия колдовством. Язык, изобретённый Келли и Ди, по своей структуризации похож на английский, но имеет элементы иврита и более древних языков. Медиумы утверждали, что этот язык древнее санскрита и является первичным. По их словам, он появился задолго до людей и мог воздействовать на само время и пространство. Язык действительно очень сложен. Глаголы его имеют единственные и множественные формы, а также наклонения, причастные формы и времена. Но при этом, ни одно спряжение так и не было описано Ди и его соратником. Алфавит енохианского языка можно спокойно найти в интернете.



Примечательно то, что он действительно уникален. Алфавит его читается справа налево, букв всего – 22. Каждая из букв напоминает древний символ не то египетского, не то эфиопского происхождения. Но в современном мире этот язык – скорее псевдонаучный, и потому серьёзно не изучается. Вопрос о том, как именно появился енохианский язык, до сих пор остаётся без ответа. Как уже было упомянуто выше, в современной науке считается, что язык, как и его алфавит, были полностью смоделированы Ди и Келли. Но для чего и зачем – история умалчивает. И стоит ли его вообще изучать? Некоторые моменты в истории контактов между медиумами и их «ангельскими друзьями» напоминает скорее сатанинский ритуал, чем что-то светлое и богоугодное.

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