Чем же знамениты Цивин и Дрожжина, о которых так много говорят в прессе?

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 февраля 2022, 12:30 Александр Крохмаль, Журналист Источник: "Московский комсомолец"

16 февраля 2022 года в Замоскворецком суде были полностью озвучены подробности дела обвинённых в мошенничестве юриста Михаила Цивина и его супруги-актрисы Натальи Дрожжиной. Эти люди обвиняются в хищении имущества наследников легендарного актёра СССР – Алексея Баталова.

Заседание собрало большое количество журналистов. Представителей СМИ было не меньше, чем тогда, когда судили Ефремова. Как утверждают обвинители, после смерти Баталова Цивин и Дрожжина стали чаще бывать в доме его вдовы. Всё это выглядело более, чем странно, и как выразились эксперты – как-то «елейно». Цивин успел проявить себя ещё во время похорон артиста. Установил памятную доску на доме Баталова, организовал похороны и поставил памятник на Преображенском кладбище. Но по мнению обвиняющей стороны, это было лишь своеобразным прикрытием.



Жена покойного Баталова, 86-летняя Гитана Леонтенко, стала подозревать неладное сразу после смерти супруга. Всё случилось ещё в 2019 году. Свидетель рассказал, что Леонтенко в крайне возбуждённом состоянии рассказала, что Дрожжина хотела оформить на её дочь Марию опеку. Женщина с давних лет страдает церебральным параличом, но тем не менее сохраняет рассудок и самообладание. Со своим тяжёлым диагнозом Мария даже сумела закончить ВГИК. Но когда Дрожжина заговорила об опеке, Леонтенко сразу почувствовала, что дело «пахнет керосином». Странным показался и созданный Фонд имени Баталова. Он неожиданно появился в доме, где размещалась мастерская актёра. Свидетель отмечал, что на доме появилась табличка о неком благотворительном фонде имени ушедшего артиста. Председателем якобы значилась сама Гитана Леонтенко, а секретарём… её дочь Мария с ДЦП.



Заподозрив аферу, Леонтенко запросила данные из Росреестра. И когда она взглянула на информацию, то едва не потеряла рассудок. Вся недвижимость была оформлена на Наталью Дрожжину, а со счёта исчезли огромные суммы. Цивин, муж Дрожжиной, наотрез отказался возвращать ключ от ячейки, где хранились все документы Баталова, включая его золотые часы и орден. Леонтенко заявляла, что при попытках поговорить с Цивиным, тот часто повышал на неё голос. Летом 2020 года она хотела забрать доверенность и получить ключ от ячейки, хранившиеся у юриста. Ключ она так и не получила, и позже выяснилось, что ячейка пуста. Второй удар Леонтенко получила, когда прочла доверенность. Оказалось, что Цивин провёл манипуляцию с документами. Все сферы своей жизни Гитана доверила совершенно постороннему человеку. Цивин даже прикрепил её к другой поликлинике.



Заседание по поводу дела мошенников всё ещё продолжается. Выходя из здания суда Дрожжина рассказала представителям СМИ, что на заседании слушали свидетелей. При этом она отметила, что «свидетели всегда правы». А вот Михаил Цивин пригрозил застрелиться, если его всё же привлекут к ответственности за преступления. Юриста уже окрестили «законченным инфантилом».

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции