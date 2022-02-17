Фейковая война

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 февраля 2022, 12:21 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Складывается впечатление что, по-видимому, крупнейшие мировые СМИ значительно усилили своё сотрудничество с крупнейшими спекулянтами мировых бирж и зарабатывают на мощной волатильности, в связи с ситуацией Украина-Россия.

Информационные бредово-фейковые агентства типа Вlomberg, были лишь разминкой, но это агентство, видимо хорошо заработало на сотрудничестве со спекулянтами бирж. Ничего из заявления Вlomberg не состоялось. Но это всё ещё низкое звено в череде этих фейков. Подобными бредовыми заявлениями, которые являются, по сути, информационной войной, увлеклась и американская власть и некоторые её структуры. И аффилирование власти и её структур с крупнейшими спекулянтами бирж, это в традициях капиталистического Запада. Прибыли на Inside Informatiоn затмевают глаза и бред разрастается, а предстоящие политические фейковые заявления, влияющие на рынок растут лавинообразно. Контора по производству и продаже бреда работает и прибыль от неё не фейковая, а реальная. Тем более, общее экономическое положение США таково, что информационная война на фейках и бреде полезна.



Будут ли американские спецслужбы проверять ответственных лиц, делающих политические заявления, на сотрудничество со спекулянтами фондовой биржи? Или эти спецслужбы сами подсели на этот бизнес с фейками и генерируют его?



Игроку-обывателю и лоху остаётся только наблюдать, так как он не владеет Inside Informatiоn. У него нет папы, который скажет сыну, дескать, прикупи на бирже сегодня что-нибудь, так как завтра я сделаю фейковое заявление и цены подскочат и ты продашь купленное задорого.



Аффилированность власти на Западе с крупными игроками бирж - мутная тема!



Обратите внимание на то, как сначала нагнетается политическая напряжённость, а потом, эта напряжённость спадает. И эта фейковая шарманка уже работает с конца декабря. Биржи подсели на эту злачную и фейковую тему.



И вот недавно, очередное СМИ Politico сообщила новую дату «вторжения» России на Украину. Теперь это 20 февраля. По мнению экспертов, опрошенных изданием, прежняя дата – 16 февраля – называлась для «отвлечения внимания» от основной. И спекулянты бирж уже на стреме. Они уже ждут вот прибыли.



Очевидно, что всё вышеизложенное касается и России. Это мутная тема.

Курс рубля тоже дергается. И на этом наши российские спекулянты тоже делают прибыли.



Сбер переживает тогда, когда россияне не ценят рубли и вклады. Недавно после очередного временного повышения курса рубля SberCIB спрогнозировал и рубль якобы может укрепиться до 68 рублей за доллар, но при определённых экономических действиях. Вот такая замануха на рубли. Но многие аналитики это заявление восприняли критично.



А доллар, тем временем, восстановился в четверг после того, как российские новостные агентства сообщили о минометном обстреле на востоке Украины, взбудоражив рынок и отправив инвесторов в защитные активы. И опять в мировых СМИ спорят, а так ли это было на самом деле? И делают ставки на бирже.



Информационно-фейковая война продолжается и похоже на то, что это будет долго. Ведь мировые биржи - злачная территория! Мир играет!

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