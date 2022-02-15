Донбасс - Россия ждёт тебя

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15 февраля 2022, 17:31 Марина Панюжева

Сегодня, 15 февраля, депутаты Государственной думы большинством голосов поддержали проект постановления КПРФ о признании Донецкой и Луганской народных республик. Законопроект незамедлительно отправили президенту РФ Владимиру Путину.

Сострадающие мирным жителям Донбасса, подвергающимся непрекращающимся обстрелам со стороны украинских вооружённых сил, с нетерпением ждут судьбоносного решения российского правительства.

Что сделало международное сообщество для Донбасса – ничего!

Вот уже 8 год идёт кровавая расправа над простыми русскими людьми, имеющими полное право воссоединиться со своей исторической родиной! Плодородная земля Донбасса горит, а в наших сердцах не стихает возмущение и гнев.

Сейчас настало время раз и навсегда решить этот вопрос – дать шанс выжить жителям республик. Нужно положить конец геноциду населения Восточной Украины. По данным ООН, за время конфликта более 13 тысяч человек погибли, а сколько людей остались инвалидами.

По сути, ни одна международная или региональная организация оказалась неспособной урегулировать конфликт. На примере украинского конфликта мы видим недееспособность международных институтов, бездействие международного сообщества и, наконец, антироссийскую информационную истерию, отзыв участников ОБСЕ, стягивание половины личного состава украинских войск и запрещённого вооружения, включая турецкий беспилотник Bayraktar, РСЗО «Смерч» и «Ураган», ПТРК Javelin, к нашим границам. Ежедневно на Украину прибывают десятки тонн боеприпасов и оружия, включая высокотехнологичное. Это создаёт постоянную угрозу жизни граждан России.

НАТО и США просто так не оставят Украину ̶ она им нужна для сдерживания РФ, нагнетания напряженности и установления контроля над постсоветским пространством. Просто договариваться с англосаксами и уповать на чудо не получится. В этом сложном контексте Россия, совершенно верно, решила не принимать участия в запрошенных Киевом консультациях по поводу соблюдения Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности в ОБСЕ.

Просто отложить этот вопрос или продолжать надеяться, что Минские соглашения вдруг заработают, а Запад даст нам гарантии безопасности, уже нелепо. Франция и Германия ответят, как они сами понимают набор обязательств по обеспечению неделимости безопасности на европейском континенте, только тогда, когда мы, Россия покажем на деле, что можем защищать себя не только словом, но и делом!

Почему необходимо признание Донбасса?

Как подчеркнул председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, признание ДНР и ЛНР создаёт основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты мирных жителей и укрепления международного мира и региональной стабильности.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о своей поддержке обращения Госдумы РФ к президенту Путину, поскольку «на Донбассе живут наши сограждане и соотечественники, которые считают Россию своей Родиной. Народ Донбасса высказал свою волю еще в 2014 году, он с оружием в руках отстоял своё право быть частью Русского мира, быть собою».

Что и говорить, присоединение Крыма к России, безусловно, наша победа за справедливость и мир, но всё это время это ощущение было не полным, без Донбасса!

Напомним, коммунисты 19 января представили проект обращения к президенту РФ о признании республик Донбасса в качестве независимых государств и скорейшем проведении переговоров с руководством республик для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования сотрудничества и взаимопомощи.

За инициативу КПРФ, честь и хвала партии, проголосовали 351 депутат, против – 16, один воздержался. Это голосование говорит об остроте вопроса, нерешаемого долгие мучительные годы.

Признание ДНР и ЛНР не противоречит нормам и принципам международного права. Право на отделение должно быть реализовано, поскольку российской общности на Украине фактически отказано в праве принимать участие в политической и социальной жизни страны на недискриминационной основе, она сейчас подвергается истреблению.

Депутаты РФ считают обоснованным и морально оправданным признание ДНР и ЛНР, где были сформированы демократические органы, институты легитимной власти. Полное и окончательное признание повлечёт за собой весь комплекс правовых последствий – от установления дипломатических и консульских – отношений до признания правовой системы и применения законодательства признаваемых государств.

Признание ДНР и ЛНР de jure в качестве двух независимых суверенных государств будет означать у них наличие способности участвовать в международном общении и выступать субъектами международного права. Новые государства примут на себя обязательства по соблюдению Устава ООН, уважению нерушимости границ, обеспечению международной и региональной безопасности.

Признать суверенитет ДНР и ЛНР должны и наши партнёры ̶ Белоруссия, Казахстан, Китай, Индия, Сирия, Иран, Турция и другие страны. Важно донести до них всю остроту вопроса, привести неоспоримые доказательства преступлений ВСУ Украины против мирных жителей на международных площадках.

Проблемы европейской безопасности должны обсуждаться в более широком формате, с подключением незападных стран к многостороннему диалогу.

Признав независимость Донбасса, Россия, безусловно, укрепит своё международное положение, как лидер, выдвигающий конструктивные решения для преодоления кризиса глобального управления.

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