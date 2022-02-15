Профессор Северинов считает, что коронавирус едва ли уйдёт в ближайшее время

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15 февраля 2022, 17:19 Александр Крохмаль, Журналист Источник: novayagazeta.ru

Коронавирус перешёл к своей «третьей стадии», известной под именем «омикрон». Африканский вариант оказался намного слабее индийской версии или первоначальной уханьской. Хотя количество заражений действительно увеличилось. Особенно это было заметно в России в последний месяц, когда число заражённых зашкалило за 200 000. Но потом антирекорды снова упали вниз, и теперь количество заболевших не превышает отметку в 170 000 человек. У всех россиян, как и у остальных жителей нашей планеты, всё ещё вертится вопрос о дальнейшем будущем пандемии. Ведь ещё летом 2020 года все полагали, что вирус отступает. Но потом пришёл 2021-й с его «дельтой» и позднее «омикроном».

Профессор Северинов считает, что пандемия вряд ли закончится в ближайшее время. Он уже не раз критиковал отечественную систему здравоохранения в плане эффективности и даже заявил, что в «гонках на катафалках Россия выигрывает». В СМИ спросили его о дальнейшем развитии коронавирусной пандемии в РФ и в других странах. «Мы можем перейти из эпидемии, инфекционного процесса, который разрастается во времени, в состоянии эндемии – процесса, который не меняется во времени», - ответил на это Северинов, «Количество заражённых при этом будет одинаковым». Эксперт считает, что грипп в данном случае будет даже лучше, благодаря его сезонности. Но с коронавирусом дела обстоят намного сложнее.

«Коронавирус не имеет никакого естественного резервуара и живёт в людях», - сказал профессор, «Он может быть с нами круглый год. Иммунитет к нему недолговременный, и значит, люди будут болеть, приобретать иммунитет, потихоньку его терять и снова болеть». Северинов полагает, что «ковид» будет присутствовать всё время, а количество заболевших будет постоянным. Число смертей может оставаться на высоком уровне. Как он позже добавил, эндемические заболевания тоже могут обладать высокой летальностью.

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