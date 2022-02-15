Соратник Жириновского Нилов: это некрасиво, неприлично и очень мерзко

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15 февраля 2022, 12:30 Александр Саргин

Фото: simpleslim.ru

Игорь Лебедев, являющийся сыном лидера ЛДПР Владимира Жириновского и зампредом Госдумы VI и VII созывов, заявил в одной из соцсетей, что беспокоится о состоянии отца, сопроводив свое состояние словами «Только живи!»

Напомним, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский 9 февраля был госпитализирован в Центральную клиническую больницу с диагнозом «коронавирусная инфекция». Все это время поступает самая противоречивая информация о его состоянии – от «очень тяжелого» до «стабильного», а поражение легких разнится от 35 до 75 процентов.

«Мы призываем верить только официальной информации, а также прекратить создавать панику и всевозможные провокации, - заявил «АН» замруководителя фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. - Не надо дезинформировать людей и вбрасывать всякий бред для повышения цитируемости, потому что это некрасиво, неприлично и очень мерзко, ведь речь идет прежде всего о здоровье человека».

Отметим, что в Сети распространяется версия о том, что именно сын Владимира Жириновского был против раскрытия любой информации о болезни своего знаменитого отца. Однако, по данным Минздрава, состояние лидера ЛДПР действительно стабильное, «идет лечение», ему продолжают оказывать медицинскую помощь, но «о выписке не может быть и речи». Вместе с тем некоторые СМИ накануне сообщили о воспалительных процессах «в головном мозге» Жириновского…

«Когда средства массовой информации позволяют себе подобное, это вызывает крайнее возмущение, ведь таким образом они наносят репутационный удар по всей современной журналистике!» - заключил Ярослав Нилов в разговоре с «АН».

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