Политическая игра «Россия-Украина» значительно азартнее финала чемпионата мира по футболу?

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15 февраля 2022, 09:47 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Фото: pixabay.com

Риторика и метафоры большой игры в современной ситуации, в которую погрузилась планета, преобладают. Идёт игра. При этом, необходимо помнить, что вся эта игра - одна из составляющих культуры катастрофы, обоснованной уже давно философами-постмодернистами. Поэтому выигравших не будет, так как стихию катастрофы не стоит путать с прошлыми кризисами, которые ранее были полезны для мира.

Тем не менее философски-мировозренческие недоучки до сих пор не понимают сущности современной ситуации и эпохи, рисуя нелепые и ограниченные предположения о происходящем. Это касается не только многих политологов и гуманитариев разных мастей, которые сейчас засорили своими зарисовками СМИ.

Одни нелепо пишут о цугцванге, дескать, если одна из сторон не нападет, то проиграет. Если нападет, то опять проиграет. Другие ещё более нелепо пишут о том, что одна из сторон выиграет "фигуру" на этой мировой "шахматной доске", а потом количество этих "фигур" будет расти.

Есть близорукое мнение, что один из игроков, парализует другого игрока настолько, что тот не сможет двигать своими "фигурами". Или это вообще не "шахматная" доска, а "казино" с краплеными картами и победит игровой гегемон и владелец этого "казино".



Все эти зарисовки нелепы и связаны с недостаточным пониманием современных экономических и политических механизмов развития мира в эпоху постмодернизма с его извращением сущностей, которые не учитываются аналитиками и художниками происходящего.



Мир погрузился в игру, а значит международные субъекты делают ставки. Шахматно-политическая доска "Россия-Украина" в тысячи раз азартнее финала любого чемпионата мира по футболу! (Вот в чем причины спада азарта к олимпийским играм-2022!) При этом, этой игрой заправляют не сами участники партии. Заправляют те, кто сделали свои ставки и ждут выигрыша, связанного со своим выживанием и улучшением своего положения. Они одержимы и нуждаются в том, чтобы эта игра имела нужный им исход. И для этого идут на любые ухищрения. И даже идут на искусственно нагнетаемый бред, с целью манипуляции зрителями этого "мирового" политического казино.

Они сделали ставки на исход и с азартом подстрекают обе стороны, дескать, не робейте. При этом они умудряются кричать на весь мир, дескать, спасайтесь!



И эта игра стала долгосрочной. На ней спекулянты бирж делают прибыли, качая волатильностью. Видимо прибыль у тех, кто чаще делает заявления и качает волатильностью на рынке в нужную сторону. Они источники самого дорого Inside information! Вообще они выгоды игры!



И можно успокоиться, дескать, пусть себе играют и долго играют. Но почему-то тревога не уходит? Может быть, придёт адаптация и мы успокоимся к этой игре. И не стоит некоторым ждать, что наконец-то появится проигравший и мир заживёт хорошо. Или появится выигравший и мир заживёт хорошо. Этого не будет!



Затянувшиеся диалоги - это лишь часть этой долгой игры.

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