Эффективен ли Арбидол в лечении коронавируса

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 февраля 2022, 11:30

Фото: pixabay.com

Рекордный рост заболеваемости COVID-19

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, число заболевших омикрон-штаммом коронавируса достигло рекордных отметок. На 8 февраля 2022 года число заболевших в мире составило более 15 миллионов человек за неделю, такой антирекорд поставил COVID-19 на сегодняшний день. Вслед за мировой эпидемиологической обстановкой, Москва, как крупнейший мегаполис, также рискует столкнуться с рекордным уровнем заболеваемости.



Современное средство профилактики COVID-19

Избежать последствий такого резкого скачка пандемии может помочь своевременная профилактика. Симптоматика коронавируса имеет схожие черты с вирусом гриппа и другими ОРВИ, в независимости от типа заболевания хорошим средством профилактики будет применение противовирусного средства, каким является, препарат Арбидол (умифеновир). При профилактическом применении данного препарата снижается риск возникновения ОРВИ и в частности COVID-19, как отмечает аллерголог, иммунолог, профессор кафедры аллергологии и иммунологии РУДН, Оксана Гизингер. Кроме того, пациент легче переносит заболевание и выздоровление происходит быстрее, а риск развития осложнений снижается, поясняет профессор О. Гизингер. Прием противовирусных препаратов должен вестись курсом, начинать который желательно при первых симптомах заболевания. Необходимо помнить, что курс приема Арбидола, как и других подобных ему препаратов, должен быть непрерывным – это позволяет подавить активное размножение и повторную активацию вируса в организме.

Являясь современным, хорошо изученным препаратом, Арбидол имеет широкий спектр противовирусной активности ­– против гриппа, рино-, адено- коронавируса и других респираторных заболеваний. Механизм его воздействия направлен напрямую на белок, входящий в состав вирусов, и не затрагивает иммунитет заболевшего, как сообщает информационному источнику Лента.ру Елена Карева, доктор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии медицинского университета Н.И. Пирогова в г. Москве.

Будучи включенным еще в пятую версию рекомендаций Министерства здравоохранения, сегодня Умифеновир (международное название препарата Арбидол) входит в новые 14-е рекомендации Минздрава по лечению и профилактике коронавирусной инфекции. И это неслучайно – он прошел более 120 клинических и доклинических испытаний и является препаратом с высоким профилем безопасности, объясняет профессор О. Гизингер независимому интернет-изданию «Дни24».



Результаты исследования ЭГИДА-2020

Проведенное российскими учеными обширное исследование «ЭГИДА-2020» в 19 российских регионах имело цель проанализировать течение различных респираторных вирусных заболеваний в период последних двух лет. Более двух тысяч пациентов с подтвержденной лабораторным путем коронавирусной инфекцией были участниками данного исследования и получали лечение в стационарных условиях. В рамках данного лечения 92% пациентов принимали противовирусные препараты, в результате чего происходило снижение интоксикации организма и продолжительности симптомов заболевания (слабости, кашля, озноба) по сравнению с группой без противовирусной терапии. Как утверждает доктор медицинских наук Елена Карева в новостном источнике Лента.ру, исследование ЭГИДА-2020, доказывает важность применения противовирусных препаратов, блокирующих разные виды вирусов путем комплексного воздействия на их структуру. В частности, российскими учеными было выяснено, что препарат Арбидол вызывает торможение репликации различных штаммов коронавируса, он может применяться для профилактики и лечения данного заболевания.



Опыт зарубежных исследований

Не только российские ученые заинтересованы в исследованиях препарата умифеновир. В журнале Nanoscale Британского королевского химического сообщества были опубликованы результаты совместной работы китайских ученых и химиков университета Нью-Йорка. Целью данного исследования стало взаимодействие молекулы умифеновира с Mpro белком коронавируса. В результате ученые выявили способность препарта тормозить развитие репликации, то есть дальнейшего размножения вируса в любом из коронавирусных штаммов. Кроме того, индийскими учеными также было проведено исследование эффективности, безопасности и переносимости умифеновира среди пациентов с нетяжелым течением заболевания в группе 18-75 лет, результаты этого исследования также говорят в пользу данного препарата.

Данные исследования, несомненно, доказывают, что эффективность препарата умифеновир подтверждена мировым медицинским научным сообществом и может применяться в современной противовирусной терапии.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции