О чём мечтает американец, сидя в Мордовской колонии?

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14 февраля 2022, 12:42 Ваагн Карапетян - главный редактор альманаха "Всеамериканский литературный форум"

Фото: depositphotos.com

Пол Уилан, имеющий гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии, 28 декабря 2018 года был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. (Из газет)



Неудачливый шпион Пол Уилан отбывает свой срок в Мордовской колонии. Ему сокамерники рассказали историю, как однажды обменяли американского лётчика на какого-то советского разведчика. И он теперь спит и видит, вернее, мечтает, что в один прекрасный день он услышит стук в дверь, затем в камеру зайдёт надзиратель и зычным голосом скажет:



- Заключённый Уилан, с вещами на выход!



В Кремле не отрицают такую возможность, только вот, для начала, советуют американцам, хотя бы одного российского шпиона поймать, чтобы было что обсуждать… Но, судя по всему, отсидит Пол Уилан все 16, положенных ему, лет.



Хотя, он прав, обмены в советской действительности имели место быть.



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В прошлом году осталась в тени матушки-истории круглая дата - сорокапятилетие освобождения лидера Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана.



После военного переворота 11 сентября 1973 года лидер чилийских коммунистов ушёл в подполье, но ровно через две недели по доносу, переметнувшихся к новой власти, бывших коммунистов, он был обнаружен и арестован. Лидеры Коммунистической партии СССР с особым беспокойством следили за событиями в Чили, за судьбой своего коллеги. С тревогой встретили сообщение об его аресте. Одно время сотрудники госбезопасности даже предлагали выкрасть Луиса Корвалана из тюремных застенок: тот содержался в концлагере на острове Досон, но план не удалось осуществить, хотя идея казалась заманчивой. Чтобы морально поддержать своего товарища в 1975 году из Москвы он получил ободряющую весточку, его удостоили Международной Ленинской премии.



В том же году началась, инициированная Советской властью, кампания за его освобождение. Предлагался обмен на кого-нибудь из граждан СССР, быть может, отбывающих срок в советских тюрьмах. Было понятно, что для запада не представляют интереса уголовники, речь, скорее всего, пойдет об осуждённых по семидесятой статье «За антисоветскую агитацию и пропаганду».



Перед руководителями страны встал нелегкий вопрос, поступиться принципами, то есть признать, что в СССР наказывается инакомыслие или верх возьмёт чувство товарищеского долга. После нелегкого обсуждения в Политбюро, было принято второе решение: добиваться освобождения чилийского коммуниста №1 всеми возможными средствами. Это решение получило широкую международную поддержку; в частности, откликнулись правозащитные организации «Международная амнистия» и Международная лига прав человека, поддержал эту идею также и Датский комитет Сахаровских чтений в Копенгагене, присоединил свой голос и академик Андрей Сахаров. Выбор пал на активного участника диссидентского движения в СССР Владимира Буковского.



И 18 декабря обмен состоялся, после чего Луис Корвалан получил в СССР политическое убежище и жил в Москве, а Владимир Буковский вместе с матерью обосновался в английском городе Кембридж. В то время с уст советских граждан не сходила поговорка, “Обменяли хулигана на Луиса Корвалана”



Но это не первый случай в истории советской международной дипломатии, когда урегулирование возникших разногласий решалось путём обмена заинтересованных лиц. Первый и не менее громкий случай произошел шестьдесят лет тому назад 10 февраля 1962 года. Над Свердловском двумя годами ранее был сбит американский самолёт-разведчик U-2, за штурвалом которого сидел опытный пилот, Фрэнсис Гэри Пауэрс. Лётчик удачно катапультировался, но по приземлении был задержан местными жителями в районе станции Косулино, недалеко от обломков сбитого самолёта. Был приговорён, по законам советского законодательства, за шпионаж, к 10 годам лишения свободы. Его определили в тюрьму «Владимирский централ», более известную по песне Михаила Круга. Помните?

“Владимирский централ - ветер северный!



Этапом из Твери - зла немерено... Лежит на сердце тяжкий груз”.



А в США, в федеральной исправительной тюрьме, в Атланте пятый год томился советский легендарный разведчик Вильям Генрихович Фишер, под вымышленным именем Рудольф Иванович Абель. Разведчик, хоть и был пойман, что называется, с поличным, но не выдал своих товарищей, не передал американским властям, с целью облегчить свою участь, информацию о каналах передачи ценных материалов и, в целом, категорически отрицал свою причастность к разведке. Поэтому-то, за нежелание сотрудничать с американской разведкой получил по полной, 32 года тюрьмы.



В Москве решили воспользоваться пленением Фрэнсиса Пауэрса, чтобы освободить своего разведчика, о чём и сообщили американской стороне. Но в Америке не стали от радости хлопать в ладоши. Там не особо стремились получить пленённого лётчика, так как, были недовольны его поведением. По инструкции, он должен был перед прыжком из горящего самолета, уничтожить всю компрометирующую США радиотехнику, и уйти на тот свет, воспользовавшись ампулой с ядом... По этой причине предложение об обмене, полученное от советской стороны, американцы встретили без особого энтузиазма. А чтобы отказать советской стороне, нужно было как-то обосновать свое решение. Вот они и решили не согласиться на обмен разведчика на лётчика, считая, такой обмен не равноценным. К лётчику предложили приплюсовать ещё четверых (!) американцев, по разным причинам оказавшихся в советских тюрьмах.



Речь шла об американском студенте-экономисте Фредерике Прайора, арестованном за шпионаж в Восточном Берлине; затем разведчике Марвине Макинен, выдававшим себя за любителя, задержанным в Киеве во время фотографирования военного объекта. А также оставшихся в живых, членов экипажа американского самолёта-разведчика RB-47: штурмана Джона Маккоуна и пилота Брюса Олмстед, самолёт которых также “заблудился” и оказался на советской территории...



В Кремле поняли хитрый замысел американцев, и в силу этого не стали торговаться: недолго думая, ответили согласием. Потому как русскую пословицу “Сам погибай, но товарища выручай” ещё никто не отменял.



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А теперь вот ломают голову американцы, как Пола Уилана вызволить? И о других позаботиться, ведь не один он такой.



Чего только стоит случай со студентом из США Тревором Рид. Так тот вообще размахался. В Москве, в пьяном состоянии напал на полицейских и размахивал руками до тех пор, пока не скрутили ему руки за спину и не надели наручники. Он, соответственно, осуждён и отправлен за решетку на девять лет.



Думают и ничего дельного придумать не могут. А у меня по этому поводу есть хорошее предложение к господину Байдену, в смысле, президенту США: инструктировать американцев перед приездом в Россию, чтобы приезжали только с благими намерениями, а американскую вседозволенность оставляли у себя на родине, в Америке.

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