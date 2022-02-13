Второй срок президента Штайнмайера начался с громких обвинений в сторону РФ

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13 февраля 2022, 23:57 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Фото: Christian Spicker via imago-images.de

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер с успехом вышел на второй срок. Он начинал свою политическую карьеру ещё с 70-х годов. В 90-х начался его серьёзный взлёт, впоследствии, проложивший дорогу до президентства.

Напомним, что в Германии главой правительства является не президент, а канцлер. Президент же имеет право подписывать и оглашать федеральные законы, выдвигать кандидатуру канцлера на рассмотрение парламента, а также утверждать его в должности или освобождать от неё, а также утверждать министров, судей, офицеров и освобождать их от должностей. В вышеупомянутых случаях он является лишь исполнителем решений, принимаемых другими органами власти. Штайнмайер принадлежит к Социал-демократической партии Германии. За свою жизнь он был не только президентом, но также председателем ОБСЕ, вице-канцлером ФРГ и министром иностранных дел.



Франк-Вальтер Штайнмайер в отличие от своего предшественника считался более-менее нейтральным по отношению к России. Он всегда старался отходить от конфликтности и прибегал к конструктивной дипломатии. В его речах прослеживались интеллигентные и мудрые фразы. Штайнмайера никогда нельзя было назвать радикалом. В ФРГ его уважали все, даже политические противники. В СМИ отмечали, что президента поддерживают и правящая партия и оппозиция. Но самым неприятным сюрпризом для России стали недавно сказанные слова Штайнмайера об украинской ситуации. Он произнёс их во всеуслышанье. «Президент должен быть внепартийным, - заявил политик в своей инаугурационной речи перед народом Германии. - Но я не буду оставаться нейтральным, когда речь заходит о демократии. Мы стоим перед угрозой военного конфликта, войны в Восточной Европе. И ответственность за это несёт Россия».



Штайнмайер заявил, что обращается к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «ослабить петлю на шее Украины». Правда некоторые уже окрестили эту просьбу требованием. «Ищите с нами путь сохранения мира в Европе!» - громогласно закончил свою речь президент Германии. Очевидно, что новоизбранный бундеспрезидент окончательно доверился слухам о вероятном вторжении России в Украину. Напомним, что российское ведомство неоднократно отрицало такие сведения.

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