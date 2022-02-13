Парадокс Жириновского в вирусологии

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 февраля 2022, 21:09 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

158 млн человек вымерло бы, если бы не были разработаны вакцины против COVID-19, сказал вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков в эфире «Радио России». Это 2% населения Земли.

«Благодаря тому, что этот вирус изменился в сторону меньшей патогенности, сейчас мы, похоже, подошли к концу этой пандемии», - заключил он



А вот моё мнение на этот счет.

Это декларативное и бездоказательное заявление, мотивы которого традиционны. Оценил эту публикацию. В ней не приведены методика и теория расчета. Научная корректность весьма низкая.



Вирусологи за время пандемии дискредитировали себя. Научная экспертиза отсутствовала. Отсутствует и до сих пор.



Времена, когда наука стала инструментом в удовлетворении политических и экономических мотивов, процветают.



В публикации не приведены данные о заболевших повторно после вакцинации. Эти данные не радуют.



Случай с Жириновским, который вакцинировался от ковида 8 раз и заболел ковидом - показательный случай и вышел в тираж. Все остальные многие простые граждане, которые болели ковидом после вакцинации от ковида, так и не достучались до должной огласки. Жириновский помог. Он собою, сам того не замечая, эту правду об эффекте от вакцинации донёс до всего мира.



Сейчас будут думать как научно обосновать ковидный эффект Жириновского так, чтобы возвысить эффект от вакцинации. В этом вопросе без Гинцбурга никуда!

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