О национальной безопасности России

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 февраля 2022, 19:34 Юрий Воронин

С момента опубликования 17 декабря 2021 года «Соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора», фактически предъявив коллективному Западу ультиматум: или вы даете нам письменные гарантии безопасности и выполняете ряд других наших требований или мы… Российская Федерация загнала сама себя в тупик, усилила игру на нервах не только для российских граждан. И эта тупиковая ситуация имеет объективные политико-экономические обоснования.

Мировой опыт свидетельствует, что прежде чем выдвигать жесткий ультиматум геополитическому сопернику, необходимо чтобы страна располагала достаточным уровнем национальной безопасности в идеологической, внешнеполитической, оборонной сферах и особенно в экономической области.

К сожалению, Российская Федерация за период реализации ущербной монетаристской либеральной модели «роста» утратила высочайший уровень национальной безопасности, которым обладали не только Советский Союз, но и РСФСР.

I. С позиции научной теории не вызывает сомнения, что для консолидации общества при формировании национальной безопасности необходима общенациональная идеология – понятная народу стратегия социально-экономического и политического развития общества, на базе которой у граждан, особенно молодежи, формируется подлинная государственность, любовь к родине и патриотизм, а не желание уехать из неё.

Исходя из реальной российской практики, «здоровый консерватизм» в рамках глобальной капиталистической системы, на который ориентируется В. Путин, не может быть такой идеологией. Нельзя усидеть на двух стульях. Желание играть на капиталистическом поле и в то же время прислониться к Китаю, реально строящего социализм, воспринимается Западом крайне негативно, а китайским руководством весьма холодновато.

Исходя из динамики развития общественно-экономических формаций, позитивного опыта Советского Союза, мирового опыта Японии, Швеции, Южной Кореи и особенно Китая, наиболее приемлемой для Российской Федерации могла бы быть идеология справедливого общества социалистического типа, формирующего модель политико-экономического развития, опирающаяся на государственный планово-рыночный механизм. Планово-рыночный (!) на государственной основе.

Вызывает удивление, когда чиновники высшего уровня, имеющие, как правило, высшее образование, изучавшие диалектику развития общественно-экономических формаций, а некоторые имеющие даже научные звания, активно раскрывают опыт формирования «экономического чуда» в Китае, реализующего стратегию построения социализма с китайской спецификой, создавшего систему, сочетающую преимущества социализма и капитализма, свободного рынка и государственного регулирования, или "Шведского социализма", но никак не приемлют, когда речь заходит о смене российского ущербного курса рыночного фундаментализма, ввергнувшего страну в Величайшую российскую депрессию и замене его на подлинный научный социализм. Для них сегодня понятие социализма стало почти ругательным и они боятся его как говорится в народе, «как черт ладана». А напрасно тянем время в ущерб России.

II. К сожалению, за период российского «реформирования» снизилась и эффективность внешнеполитической деятельности, в понимании мирового политического процесса и тенденций мирового развития.

В начале 90-х страна оказалась на историческом перекрестке: необходимо было определить свою внешнеполитическую стратегию и ориентацию. Попытка настаивать на собственном пути оказалась безрезультатной. Она привела к тому, что на Западе на Россию смотрят подозрительно, но и Восток весьма холодно относится к ней.

Вспоминаю, как на второй день ГКЧП – 20 августа 1991 г. – министр иностранных дел А. Козырев, которого, как антипода «Мистеру «Нет» Андрею Громыко, называли «Мистером «Да», спешно вылетел в Париж, чтобы «мобилизовать Запад на поддержку российского руководства» и убедить, чтобы «западные посольства в Москве, по существу, перешли в режим работы на нее….» Именно при Козыреве российский МИД был филиалом Госдепартамента США и действовал в русле его политики, а не национальных интересов России.

С начала 2000-х количество врагов у России стало год от года расти. В ближнем окружении – это Украина, Молдова, Грузия, страны Балтии…; в дальнем – почти все бывшие соцстраны, а также Великобритания, Нидерланды и Франция… Недружественными государствами объявлены США и Чехия.

Если кратко обобщить итоги внешней политики страны - Россия становится изгоем мирового сообщества. Своим жестким ультиматумом страна фактически еще больше объединила против себя весь западный мир, превратила друзей во врагов. Войска НАТО уже по ее границам, страна, отрезана от современных мировых технологий, выгодных условий для торговли и бизнеса. Её дипломатия – это дипломатия слабой страны.

И если это всё не провал внешнеполитической деятельности, то как такое ещё можно назвать?

III. За последние четверть века Россия утратила многие позиции в оборонной сфере, формировании оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в целом. По мнению экспертов по вооружению, доля современной новейшей военной техники весьма мала, большая ее часть, относящаяся сегодня в России к разряду якобы современной, на деле лишь модернизированные образцы старых советских вооружений.

Более того, Россия продолжает эксплуатировать советское наследие в форме штучного производства «новой» техники. Возможности же ее массового производства в России сегодня по большому счету утрачены. Но при этом постоянно звучат победные реляции, об огромных успехах перевооружения российской армии на новые образцы вооружений и боевой техники, «лучшие в мире».

Поэтому ничего удивительного нет, что у российских граждан вызывает озабоченность участившимися в последнее время учениями НАТО и полетами разведывательной авиации у российских границ, а также ситуации с заходами кораблей военно-морских сил альянса в акватории морей, в которых расположены российские рубежи. Обеспокоенность, связанную с безопасностью границ России вызывает и то, что ни США, ни представители «псевдооборонительной организации» — НАТО — не дали пока российской стороне задокументированных гарантий.

IY. Анализ нынешней экономической безопасности России свидетельствует, что её уровень - в сопоставлении с потенциалом развитых стран мира - весьма и весьма низок.

Доля России в мировом ВВП сократилась с 9 до 2%. С третьего места, которое занимала Россия в мире, уступая по объему ВВП в 1990 году только США и Японии, мы переместились на шестнадцатое место при оценке ВВП по рыночному курсу доллара. Выше нас оказались Мексика, Испания, Австрия, Канада, не говоря уже о Бразилии, Италии, Франции и Англии.

По большинству видов экономической деятельности Россия пока не вышла даже на уровень 1990 года, и кризис, особенно в наукоемком секторе экономики, продолжается вот уже более 20 лет, углубляя сформированную в стране экономику не развития, а экономику торможения.

Резко упали показатели уровня жизни. По заработной плате в реальном исчислении россияне не вышли на уровень 1990 года, то есть отстали от самих себя на 30 лет. А по интегральному показателю качества жизни, которым является средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мы находимся на уровне 1960 года - отстали от самих себя на 50 лет. Разве не позор для демократической России, когда, численность населения страны год от года резко падает, а в 2021 году смертность превысила миллион.

К сожалению, не способствует повышению экономической безопасности и общенациональная программа - «Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» («Стратегия -2030»), утвержденную Указом президента РФ В. Путиным в мае 2017 года.

По форме и по содержательной сути «Стратегия-2030» - это теоретически безграмотный документ, набор прописных истин и благих пожеланий, непроработанных положений, которые в разных формах повторяются вот уже более двадцати лет либерал-фундаменталистами

Парадокс, но главный вызов и угрозу экономической безопасности разработчики «Стратегии-2030» видят не в необходимости ускоренного развития несырьевого сектора российской экономики, производственной экономики, росте производительности труда на базе научно-технического прогресса, а в «усилении колебаний мировых товарных рынков» и «изменении мирового спроса на энергоресурсы».

Национальные проекты - стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года – это то, обобщил президент РФ В.Путин, «… вокруг чего строится вся наша работа сегодня и конечная цель которых… обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу», уже в течение первых двух лет их реализации, по данным Счетной палаты РФ, с треском провалились.

Самое социально-опасное заключается в том, что даже при полной реализации национальных проектов до 2030 года, Россия продолжит отставание в экономическом развитии от развитых стран, не вернется к уровню доходов населения последнего года «тучного» периода - 2013 года.

Если Россия и дальше продолжит курс на основе экономической либерализации, рыночного фундаментализма – то это прямой путь к катастрофе, ввержение страны в яму третьеразрядных стран и даже с возможным последующей распадом Российской Федерации.

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Из приведенного анализа вытекает главный вывод: достижение необходимого уровня национальной безопасности России, вхождения в пятерку ведущих мировых стран (В.В. Путин) предполагает новый политико-экономический курс, качественно другую модель отечественной экономики и ее мобилизационного ресурса, новые формы управления.

Совместно с рядом ученых, стоящих на позиции научной экономической теории, нами разработана «Программа вывода России из кризиса и переходу к устойчивому социально-экономическому росту».

Построение новой модели социально-экономического и политического развития объективно требует в качестве первого шага запуск мобилизационной экономики. Этот процесс, учитывая длительный экономический кризис в стране, придется вести весьма жестко.

Прежде всего, в рамках мобэкономики предлагается срочная разработка комплексной программы антисанкционных мер, формирование не столько процесса восстановления, сколько ускоренного развития народнохозяйственной базы замкнутого цикла на основе высокого уровня импортозамещения, минимизируя негативное внешнеэкономическое воздействие на отечественную экономику.

При этом необходимо оперативно, опираясь на собственные силы и ресурсы, добиться ускоренного роста производительности общественного труда на базе стимулирования научно-технического прогресса, концентрации материальных, финансовых и кадровых ресурсов на ключевых направлениях национальной экономики, активной поддержки этого направления институционально и идеологически.

Политико-экономический вывод прост: для повышения национальной безопасности по всем ее составляющим либо Россия начинает двигаться в будущее, формируя социально справедливое общество на государственной планово-рыночный основе, либо падает в объятия капиталистического Запада и продолжает деградировать и скатываться в яму третьеразрядных стран.

Воронин Ю.М. - доктор экономических наук, профессор, заместитель Председателя Совета министров Татарской АССР-Председатель Госплана ТАССР; Первый заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР; депутат Государственной Думы (второго созыва); аудитор Счетной палаты РФ.

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