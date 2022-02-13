Хотят ли русские и украинцы войны?

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13 февраля 2022, 18:05 Станислав Иванов - ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук

Фото: Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Истерия в российских и зарубежных СМИ по поводу предстоящей войны за Новороссию достигла своего апогея. Уже дипломаты около 20 иностранных государств покидают Киев. Такого ажиотажа не было даже перед нападением гитлеровской Германии на сталинский СССР. Надо понимать, на каком фоне затеяна эта пропагандистская кампания.



С одной стороны, Киев игнорирует, так называемые, Минские соглашения и проводит подготовительные мероприятия военного характера, чтобы силой вернуть под свою юрисдикцию мятежные республики (ДНР и ЛНР). Турция и другие страны НАТО оказывают ВС Украины военную и военно-техническую помощь, вплоть до направления своих военнослужащих и наемников в зону конфликта. В поставках военного имущества на Украину участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.



С другой стороны, Москва в ультимативной форме требует от Вашингтона и Брюсселя гарантий своей безопасности (не расширение НАТО на Восток, возврат НАТО к границам 1997 года, неразмещение тяжелых вооружений НАТО вблизи границ РФ и т.п.) и одновременно проводит масштабные военные учения в приграничных с Украиной районах и в Белоруссии.



Похоже на то, что власти в Киеве и Москве в детстве не наигрались в военные игры и испытывают ностальгию по новым войнам и вооруженным конфликтам. Вряд ли подобные взаимные угрозы и «игры с огнем» отвечают интересам российского и украинского народов. Что могло бы снизить напряженность в отношениях между Россией и Украиной?



Киев мог бы пойти на прямые контакты и переговоры с лидерами ДНР и ДНР и попробовать найти политический компромисс с ними. Например, украинские власти пошли бы на предоставление Новороссии расширенного статуса автономии в рамках единой Украины по типу Иракского Курдистана в Иракской Республике. То есть ДНР и ЛНР смогут сохранить свои силовые структуры, региональные и муниципальные органы власти, вести самостоятельную экономическую деятельность, русский язык остался бы языком регионального общения и вторым государственным в стране.



Что могла бы сделать Россия в случае отказа Киева от подобных переговоров и выполнения Минских соглашений?



Признать независимый статус ДНР и ЛНР и заключить с ними соглашения о взаимной помощи и обороне, как это сделано в отношении Абхазии и Южной Осетии. Тогда бы перестали гибнуть ополченцы и мирные жители на линии соприкосновения войск и население Новороссии могло бы наладить взаимовыгодные торгово-экономические отношения с Россией.



Замораживание конфликта на данной опасной стадии чревато не только новыми бедами для жителей ДНР и ЛНР, но и возникновением прямых боестолкновений между ВС РФ и Украины. Такое развитие событий не отвечает коренным интересам простых россиян и украинцев.





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