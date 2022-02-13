Вторжение или освобождение?

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13 февраля 2022, 18:01 Сергей Платонов,

Военный НАТО, US Army / globallookpress.com

Если по-честному и не хитрить, то необходимо признать, что исконно русские земли и население, по недоразумению именуемые Украиной, с 2014 года находятся под двойной оккупацией. Подчеркиваю, двойной. Во-первых, это открытый, то есть силовой галицийско-бандеровский захват этих территорий. Во-вторых, это слегка скрытая дипломатическая и военно-техническая англо-европейская интервенция. И то и другое вместе создали ситуацию выбора перед различными украинскими регионами Центра и Юго-Востока. Как быть-покориться или бороться? В непростой ситуации оказалась и Россия. Либо сделать вид, что это не наше дело, либо помочь тем, кто избрал путь борьбы.



Как известно, Крым четко заявил о своем желании, получил однозначную российскую поддержку и возвратился в лоно российского государства. Но восставшему Донбассу не повезло. Он стал и продолжает быть жертвой неудачной дипломатической комбинации. И уже 8 лет находится в «подвешенном» состоянии. Неудача постигла и антимайданные народные протесты в Харькове и Одессе, не получившие ожидаемой российской помощи. Хотя бы в виде демонстрации решительных военно-дипломатических шагов со стороны Москвы. Полагаю, что это также вина наших политических аналитиков, выдавших Кремлю ошибочный вывод о низком уровне антибандеровских настроений в этих и других регионах Новороссии. Из личного опыта долгого проживания на Украине, работы в высших учебных заведениях Киева и юридической практики во всех регионах, знаю, что этот уровень колеблется от 75 до 80 процентов населения городов и от 60 до 70 процентов сельских жителей. Только на западе от Винницы до Львова этот уровень резко снижается с 40 до 10 процентов. Территориальное использование русского языка зеркально соответствует вышеприведенным показателям. Так что как минимум 30 миллионов русских украинцев ждут, не дождутся освобождения. При этом их собственная активность в борьбе с нацистами зависит от четко выраженной официальной позиции России. И не мидовских озабоченностей по поводу неисполнения Минских соглашений, а заявлений о наличии конкретных планов и совершении реальных действий по их освобождению, как от нацистов, так и англо-европейской интервенции. И не стоит обращать внимания, на притворно-грозную риторику слабеющего Вашингтона с угрозами за вторжение на Украину, которая рассчитана исключительно на внутреннее потребление в связи с предстоящими выборами в Конгресс. Ничего серьезного не представляет и показушная солидарность с восточно-европейскими членами НАТО в виде переброски на их территории малочисленных воинских подразделений. При этом статья 5 Устава альянса, пока Украина не является его членом, не может быть тем императивом, которым мы сами себя пугаем. Если не вполне серьезно, то похоже, что противник теряет терпение и скоро к нам применят санкции за…невторжение.



Так что, если кому и захочется считать наши действия на территории Украины вторжением, пусть будет. Мы же знаем, что если это и вторжение, то с целью освобождения исконно русских территорий и защиты себя от потенциальной военной угрозы. И чем раньше, тем лучше. На превращение в нацистов большинства населения гитлеровской Германии ушло 10 лет. Нацисты Украины у власти уже 8 лет!!!





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