Психотерапия ложного обвинения в спорте

Ложное обвинение не приводит к моментальному негативному эффекту, главным его последствием является моральный ущерб. Однако моральный вред может стать отправной точкой физических проблем и нарушений в состоянии здоровья. Особенно это больно в подростковом и юношеском возрасте. Это может надломить психику и судьбу подростка.
Именно поэтому ложное обвинение относится к действиям, за которые должны нести правовую ответственность те, кто является автором и инициатором ложного обвинения. Именно поэтому последние будут упрямствовать.
Самой лучшей психотерапией от морального вреда, вызванного чувством ложного обвинения является убеждение (не внушение!) в том, что страдающий от ложного обвинения человек ни в чем не виноват. А фактов для убеждения в том, что выдающаяся пятнадцатилетняя фигуристка Камила Валиева не виновата ни в чем предостаточно. И они уже опубликованы в российских и мировых СМИ. Об этом высказались уже многие авторитетные и признанные в мире спортсмены и иные выдающиеся личности современности. Важно и то, что тренер этой выдающейся спортсменки также подтвердил факт, что вины её воспитанницы нет никакой. И надеюсь, что это уже позволило Камиле Валиевой успокоиться на основании того, что она убедилась в том, что ни в чем не виновата.
Более того, хочется отметить, что преимущественно всё выдающиеся спортсмены фигурного катания стрессоустойчивы и быстро мобилизуются на цель. Обратите внимание на то, как после падения мало кто из них "раскисает", продолжая своё выступление на высоком уровне. Иные в спорте не остаются.
Не говоря уже о большинстве россиян, которые переживают и болеют за свою одну из лучших дочерей нашего Отечества.
Теперь дело осталось за малым подтвердить невиновность фигуристки Камилы Валиевой в правовом плане. И здравый смысл на спортивном арбитражном суде восторжествует!
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