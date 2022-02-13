Психотерапия ложного обвинения в спорте

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 февраля 2022, 12:34 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Ложное обвинение не приводит к моментальному негативному эффекту, главным его последствием является моральный ущерб. Однако моральный вред может стать отправной точкой физических проблем и нарушений в состоянии здоровья. Особенно это больно в подростковом и юношеском возрасте. Это может надломить психику и судьбу подростка.

Именно поэтому ложное обвинение относится к действиям, за которые должны нести правовую ответственность те, кто является автором и инициатором ложного обвинения. Именно поэтому последние будут упрямствовать.

Самой лучшей психотерапией​ от морального вреда, вызванного чувством ложного обвинения является убеждение (не внушение!) в том, что страдающий от ложного обвинения человек ни в чем не виноват.​ А фактов для убеждения в том, что выдающаяся пятнадцатилетняя фигуристка Камила Валиева не виновата ни в чем предостаточно. И они уже опубликованы в российских и мировых СМИ.​ Об этом высказались уже многие авторитетные и признанные в мире спортсмены и иные выдающиеся личности современности.​ Важно и то, что тренер этой выдающейся спортсменки также подтвердил факт, что вины её воспитанницы нет никакой. И надеюсь, что это уже позволило​ Камиле​ Валиевой​ успокоиться на основании того, что она убедилась в том, что ни в чем не виновата.

Более того, хочется отметить, что преимущественно всё выдающиеся спортсмены фигурного катания стрессоустойчивы и быстро мобилизуются на​ цель. Обратите внимание на то, как после падения мало кто из них "раскисает", продолжая своё выступление на высоком уровне. Иные в спорте не остаются.​

Не говоря уже о большинстве россиян, которые переживают и болеют за свою одну из лучших дочерей нашего Отечества.

Теперь дело осталось за малым подтвердить невиновность фигуристки Камилы​ Валиевой в правовом плане. И здравый смысл на спортивном арбитражном суде восторжествует!

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции