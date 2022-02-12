Кто такие Лоа, и как они связаны с религией вуду

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12 февраля 2022, 17:12 Александр Крохмаль, Журналист

Религии и верования народов Земли бывают разные. Одни проповедуют Свет и любовь, другие призывают к войне во имя блага, третьи говорят про всеобщую гармонию, четвёртые про смирение перед всеми испытаниями, пятые – толкают к жертвоприношениям и к убийствам. Религия вуду признаётся одной из опаснейших на планете. И самое интересное, что она почти полностью охватывает целое государство в мире. Речь идёт о республике Гаити, бывшей французской колонии. Культ вуду в эти места занесли из самых глубин Африки. Он был распространён многочисленными рабами, в основном из центральной части бывшего Ливийского материка. Общие принципы культа остаются на уровне старых времён. Данная религия давно известна своими жестокими и кровавыми жертвоприношениями.

Те, кто знаком с понятиями вуду, несомненно, знают про существование Лоа. Примечательно то, что Лоа по некоторым признакам схожи с тибетскими духами Лха. Правда Лоа в вуду могут показаться скорее тёмными существами, нежели теми, кто несёт благо и свет всему живому, как в случае с тибетскими «небесными богами». Последователи вуду часто призывают своих покровителей и преподносят им различные жертвоприношения. Ритуальные убийства животных – норма для тех, кто следует традициям древнего культа. Также в качестве даров идут всевозможные напитки, фрукты и овощи, и в частности ром. Считается, что лоа принимают в жертву только дух животного. Тело же, лишённое духа, обычно съедают сектанты. Вудуисты считают, что количество лоа на Земле не поддаётся исчислению. Эти духи есть практически везде: в земле, воде, в горах и небе и даже под землёй. «Лоа неисчислимы, как песок на морском берегу», - говорят жители Гаити.

Примечательно ещё и то, что некоторые вудуисты примешивают к своим культам христианских святых, считая, что они являются некими воплощениями древних богов. Ни для кого не секрет, что на вуду оказал влияние католицизм. Появились некие смешанные течения, отражающие, как древние культы Африки, так и христианские аспекты. Но в любом случае, всё, что говорится в постулатах вудуистов – вряд ли можно отнести к христианским догмам. Лоа, упомянутые вудуистами, не проповедают добро и просветление. Более того, так называемые высшие божества вуду нередко обладают агрессивным характером. Например, Барон Суббота является покровителем головорезов и бандитов. Центральная фигура вуду по имени Папа Легба не только помогает душам сойти в загробный мир, но и очень любит кровавые жертвоприношения в виде белых петухов. Впрочем, от этого древнего культа страдают и люди. Жрецы вуду часто прибегают к различным видам порчи, если дело касается «неугодных».

Безусловно, эта религия очень опасна и вызывает лютое недоверие. Но почему же она до сих пор популярна? Возможно, дело не только в традициях, но ещё и в качестве жизни. Не стоит забывать, что на Гаити часто обращаются к наркотическим веществам. Многие жрецы вуду являются членами криминальных группировок. Да и сам уровень жизни в этой стране, как минимум, оставляет желать лучшего. Преступность зашкаливает, а экономическое положение граждан – крайне ненадёжное. И именно из-за этого отчаяния многие местные жители предпочитают обращаться к кровавым культам, о которых лучше бы забыть навсегда.

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