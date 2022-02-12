Австралия приравняла Россию к КНДР и Китаю

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12 февраля 2022, 11:38 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Мировая ситуация в последние дни серьёзно обострилась. Уже многие аналитики заявили о глобальной угрозе войны.

Украина стягивает войска к Донбассу, Россия проводит масштабные учения вокруг Украины. В правительстве РФ чётко дали понять, что никаких военных вторжений в другие страны не планируется. Сергей Лавров уже не раз говорил об этом с иностранными представителями. Но тем не менее, США и их союзники продолжают настаивать на своём. Австралия, как оказалось, выразила полную солидарность с заокеанскими партнёрами и поддержала их решения. Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн в своём недавнем интервью радиостанции АВС приравняла Россию к Северной Корее и КНР. Речь шла об «авторитарных режимах» на планете.

«Мы видим ежедневные примеры давления со стороны авторитарных стран, - заявила политик. - И Австралия, как сильная либеральная демократия не готова мириться с этим». К авторитарным режимам она причислила Россию, упомянув также в списке КНДР и Китай. Пейн призвала к немедленной деэскалации в пределах Украины, обвинив РФ в попытке вторгнуться в чужое государство. Ещё накануне премьер Австралии Скотт Мориссон призвал соотечественников как можно скорее покинуть Украину. «Сейчас самое время уезжать, - сказал министр в своём обращении. - И мы подтверждаем этот призыв». Выступая в Мельбурне настрой австралийцев поддержал американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он заявил, что РФ якобы бросает непосредственный вызов не только Украине, но и всем странам всего мира, а также Австралии.

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