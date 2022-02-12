Искусственный бред Запада как ключ к войне с Россией

При недоразвитости субъекта можно подождать и субъект дозревает, начинает понимать и с ним можно договориться. При рассмотрении субъекта с дебилизмом, это невозможно. Дебил, делает многое бездумно и на автоматизме, лишь излучая иллюзию того, что всё понимает.
К чему всё это? А к тому, что в последние недели с российской властью общались различные международные субъекты. Чего было больше: недоразвитости, которая корректируется, или дебилизма, благодаря которому мир обречен?
Не хочется как-то принижать президента США Байдена, который своей ранней деменцией уже давно смешит своим дилетантизмом американцев и весь мир. Более того, не хочу принижать уровень интеллекта у главы МИДа Великобритании, которая регулярно показывает свой низкий интеллект по истории и географии. Не желаю принижать иных западных политических лидеров, которые всё чаще и чаще демонстрируют непрофессионализм. Примеров на этот счёт также множество. Всё это издержки нашей эпохи и деформации развития, вызванные тем, что карьера людей всё чаще зависит не от интеллекта и развития, а от нечто иного. Такова эпоха постмодернизма со своими извращениями. Кстати, это касается и российской стороны.
Хотелось бы отметить, что российская власть попала под пресс унижения таких субъектов, которые позволяют себе такие оплошности. И все-таки, кто же насылает к нам таких субъектов из формата "моя твоя не понимать"?
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Насколько во всём этом есть умышленная искусственность, которая стала, по сути, скоординированной информационной и провокационной атакой на Россию с целью уйти от объективного и истинного понимания проблемы, тупо и близоруко нагнетая мировую экспансию, глобализацию, однополярность с целью сохранения этих инструментов выживания Гегемона?
Эта деструктивная искусственность зашкаливает. В частности, нагнетание искусственной напряженности вокруг Украины - эта шарманка уже упрямо идёт по проекту. И, видимо, обуздать, это будет трудно.
В психиатрической клинике есть такие сотрудники, которых на местечковом жаргоне называют "дубарями". Они имеют в руках пластиковые дубинки и, порой, отрезвляют от бреда своих подопечных. Особенно это происходит тогда, когда подопечные "дубарей" становятся опасными для окружающих. Но это сравнительно безобидная проблема потому, что такой бред не искусственен. Большей проблемой являются случаи, когда бред генерируется искусственно по проекту, с целью манипуляций и мошенничества. Вот в какую ловушку попала сейчас Россия! Пойдёт ли российская власть на то, чтобы с помощью "дубинки" отрезвлять авторов и руководителей проекта генерирования бреда? Об этом мы узнаем в ближайшее время.
Как хочется верить, что всё это лишь игры и блефы с целью экономического выживания и влияния играющих сторон... и о физическом выживании дерущихся игроков пока речь не идёт? И даже в этом оптимистичной надежде России нужно помнить, что игральные карты крапленые Западом. Россия экономически вторична... А бунтовать против владельца крапленой колоды бесполезно. Есть немалая вероятность, что российская власть, как совращённый азартными играми субъект, успокоится и перестанет бунтовать против владельца крапленых карт.
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