В Британии зафиксирована смерть пациента с нигерийской лихорадкой Ласса

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11 февраля 2022, 20:58 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: aa.com.tr

На востоке Англии отмечен смертельный случай от лихорадки Ласса, пришедшей в Великобританию из Нигерии. Учёные заявляют, что данный недуг может быть намного опаснее коронавируса.

Смертельный случай от болезни был заифксирован в графстве Бедфордшир. Всего в Великобритании отмечались трое заболевших нигерийской лихорадкой, один из них уже скончался. Все случаи заражения связаны с поездками в Западную Африку, где эпидемии Лассы временами вспыхивают и уносят людские жизни. Уровень смертности от лихорадки составляет 1%, в случае тяжёлого течения болезни – 15%.



Сейчас медики работают над тем, чтобы выяснить, с кем именно контактировали заболевшие. В общественные интернет-сферы уже проникают слухи о грядущей новой эпидемии. Однако власти заявляют, что пока какие-либо выводы строить рано и уж тем более паниковать. Необходимо тщательно изучить ситуацию. Вполне возможно, всё ограничится лишь локальными случаями. К тому же изоляция всех «контактёров» может остановить угрозу распространения нового вируса по региону. Но в целом, если Ласса всё же выйдет из-под контроля, Великобританию могут ждать ещё более трудные времена, чем в период первой волны «ковида».

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